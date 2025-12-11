川普政府在委內瑞拉近海扣押油輪 緊張局勢恐升溫

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國在委內瑞拉近海扣押了一艘大型油輪。川普政府先前曾以打擊毒品走私為由，對委內瑞拉馬杜洛施壓，此次扣押恐導致兩國緊張局勢升溫。

法新社報導，川普在白宮與商業領袖舉行圓桌會議時指出：「我們剛在委內瑞拉近海扣押一艘油輪，一艘大型油輪，非常大的一艘，實際上是歷來扣押過的最大油輪。」

川普也提及：「還有其他事情正在發生，你們之後就會看到，而且會與其他人討論。」但川普未立即說明該事件的進一步細節。

川普宣布在委內瑞拉近海扣押油輪的時機，適逢諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（MariaCorina Machado）將在奧斯陸對世界發表演說之際。

馬查多此前藏匿多日，無法出席頒獎典禮，她的女兒代為領獎並發表得獎演說，譴責委內瑞拉政府實施「國家恐怖主義」。

川普政府先前以打擊毒品走私為由，對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，並為此派遣艦隊及全球最大航艦。

川普8日告訴政治新聞網POLITICO，馬杜洛「日子屈指可數」，而且他未排除對委內瑞拉進行地面入侵的可能性。

馬杜洛則指控，美方意圖推翻他的政權，想要奪取委內瑞拉的石油儲備。

