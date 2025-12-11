數十萬票有問題...宏都拉斯總統：大選結果被竄改宛如政變

宏都拉斯總統卡斯楚九日稱總統大選計票結果遭篡改，有如「選舉政變」，並指控美國總統川普介入選舉。一些民眾已走上首都街頭，要求選委會說明計票結果。

宏國十一月卅日總統大選已完成百分之九十九點四計票，川普支持的候選人阿斯夫拉領先一點三二個百分點，相當於約四萬票，但有百分之十四點五的計票表存在不一致，相當於數十萬票，將由選委會、政黨代表和國際觀察員一起進行特別審查。

位居第二的納斯拉亞質疑選舉舞弊，他和阿斯夫拉都主張和中國斷交與台灣復交。川普在大選前夕表態支持阿斯夫拉，稱他為「自由的朋友」，批納斯拉亞只是「假裝反共」。

執政黨候選人蒙卡達票數大幅落後，位居第三。

兩位領先的在野黨候選人皆依據各自的統計宣布勝選，執政黨則呼籲取消整個選舉程序。路透報導，約五百名執政黨支持者在首都德古西加巴保管選票的辦公室外抗議。選委會主席霍爾要求軍方派兵保護存放選票的建築。

將於明年一月卸任的卡斯楚在一場造勢活動表示，選舉過程充滿「威脅、脅迫、對初步計票系統操弄，以及竄改民意，這些行徑構成選舉政變」。

宏國選委會須在十二月卅日前宣布勝選者，當選人明年一月就職，任期至二○三○年。