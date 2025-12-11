聽新聞
免簽想旅美 先審社群紀錄「過去5年資料全都要看」

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國海關和邊境保護局公布，擬對42個免簽證國家來美的旅客審查過去5年的社群媒體資料，對旅遊業及旅客都將造成影響。美聯社
美國海關和邊境保護局公布，擬對42個免簽證國家來美的旅客審查過去5年的社群媒體資料，對旅遊業及旅客都將造成影響。美聯社

美國聯邦海關與邊境保護局（ＣＢＰ）九日提交一項提案，宣布從英國、法國、德國和南韓等免簽證國家來美的旅客，必須接受過去五年社群媒體使用紀錄審查。

紐約時報報導，這項改變勢將影響符合免簽計畫資格的遊客，該計畫允許來自四十二國的民眾獲取「電子旅行授權」（ＥＳＴＡ），無需簽證即可在美停留最多九十天，而台灣也適用ＥＳＴＡ計畫。

ＣＢＰ文件顯示，該計畫要求申請人提供多項個人資訊，包括社群媒體、過去十年電郵地址，以及父母、配偶、手足和子女姓名、生日、居住地和出生地。

依照現行制度，來自免簽國家的申請人必須註冊有效期兩年的ＥＳＴＡ、繳納四十美元規費，並提交電子郵件、住家地址、電話號碼和緊急聯絡人資料。

ＣＢＰ新措施呼應川普政府的移民簽證政策，後者審查部分簽證申請人的社群媒體，包括申請H-1B技術勞工簽證、學生或學者簽證的對象。美國政府也計畫向許多外籍人士收取二五○美元的「簽證誠信費」，但來自免簽國家的訪客可免繳這筆費用。

不過，廿多家旅遊業群起反對「簽證誠信費」，ＣＢＰ表示，新規定將接受六十天的公評意見。

