澳青少年社群禁令生效 總理艾班尼斯：最自豪的一天

為保護兒童免於手機成癮和網路危害，澳洲禁止十六歲以下未成年人使用社群媒體法令十日生效。這項全球首見做法讓青少年們怨聲載道，總理艾班尼斯卻表示，這是他身為澳洲總理感到「最自豪的一天」。

該法規定，若社群平台未採取「合理措施」阻止十六歲以下兒童與青少年擁有帳號，將面臨最高五千萬澳幣（約台幣十點五億元）罰款。艾班尼斯表示，這項改革將會讓孩子們「單純享受童年」，並讓家長「更安心」。

他表示：「國際社會也在關注澳洲，並說『如果澳洲能，為什麼我們不能？』這是我國最大的社會與文化變革之一。這項改革將持續在全球產生迴響，與澳洲曾領先世界推動的其他重大改革齊名。」

艾班尼斯鼓勵孩子們：「好好利用即將到來的學校假期，而不是花時間滑手機。開始一項新運動、學一種新樂器，讀一讀那本在書架上擺了很久的書。更重要的是，與朋友和家人共度美好時光。」

澳洲政府將臉書、Instagram、Threads、TikTok、Twitch、Ｘ與YouTube均列入首批設限清單。年齡限制相關實施辦法由各企業自行決定，各大平台都透過即時視訊自拍、電子郵件或官方檔案來驗證使用者年齡。

一些青少年湧入艾班尼斯的TikTok帳號，發布各種梗圖和留言抗議。兩名澳洲青少年在倡議團體支持下向澳洲高等法院興訟，指該法侵犯他們的政治溝通權利，Reddit也準備就該法提起訴訟。

受禁令影響的青少年約一百萬人，新法生效前不久，一些青少年網紅上網與自己粉絲告別「等我十六歲再見」。

ＣＮＮ報導，丹麥和挪威也打算立法禁止十五歲以下使用社媒，馬來西亞將從明年起禁止十六歲以下使用社媒。

衛福部心健司長陳柏熹說，社群媒體短影音平台已成為兒少最常接觸的媒體形式，若要管制需要跨部會協調，包括數發部、教育部等，衛福部將提供更多實證作為推動基礎。