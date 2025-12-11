美CECC報告關注遭中判刑政治犯案例 楊智淵入列

中央社／ 華盛頓10日專電

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天發布年度報告，列出部分因行使人權而遭北京當局拘留或判刑的政治犯案例，台灣社運人士楊智淵也在內。報告敦促美國國會議員及行政部門和中方官員會晤時為這些人士發聲。

CECC是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展；委員會每年須向美國總統及國會提交年度報告。CECC由美國聯邦參、眾議員與官員組成。

CECC主席、共和黨籍參議員蘇利文（DanSullivan）及共同主席、共和黨籍眾議員史密斯（ChrisSmith）在聲明中表示，CECC年度報告揭露中國的人權侵害，確保政治犯不被遺忘，暴行被記錄下來。

報告寫道，美國國會議員及行政部門被鼓勵參考CECC的政治犯資料庫，以取得個人或群體政治犯的最新資訊。CECC最新年度報告中的關注案例凸顯一小部分因和平行使國際公認的人權而被中國當局拘留或判刑的個人，包括台灣社運人士楊智淵。

報告敦促美國國會議員及行政部門在與中國政府及中共官員的會晤中，為這些人士發聲。

楊智淵於2022年8月在浙江溫州被以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」罪名實施刑事拘傳審查；去年8月，他被以「分裂國家」罪名判刑9年。

對於中共以「分裂國家」罪名判處楊智淵有期徒刑9年，台灣陸委會當時提出嚴厲譴責並表示，中共指控楊智淵的罪名，其實是在指控絕大多數台灣人的生活日常，中共目的是利用這個案子恫嚇全台民眾，行長臂管轄之實。

楊智淵在2019年接任台灣民族黨副主席，曾代表一邊一國行動黨於2020年參選新北市永和區（含中和區17里）立委。

眾議員 美國 楊智淵

延伸閱讀

聯合報「基因科技的十字路口 從醫療希望到倫理風險」 獲人權服務獎

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

巴西國會審波索納洛減刑案 議員霸占議長席抗議

同台賴總統談全球民主倒退 韓國瑜：中華民國有責任發揚人權力量

相關新聞

澳青少年社群禁令生效 總理艾班尼斯：最自豪的一天

為保護兒童免於手機成癮和網路危害，澳洲禁止十六歲以下未成年人使用社群媒體法令十日生效。這項全球首見做法讓青少年們怨聲載道...

免簽想旅美 先審社群紀錄「過去5年資料全都要看」

美國聯邦海關與邊境保護局（ＣＢＰ）九日提交一項提案，宣布從英國、法國、德國和南韓等免簽證國家來美的旅客，必須接受過去五年...

數十萬票有問題...宏都拉斯總統：大選結果被竄改宛如政變

宏都拉斯總統卡斯楚九日稱總統大選計票結果遭篡改，有如「選舉政變」，並指控美國總統川普介入選舉。一些民眾已走上首都街頭，要...

和平獎得主馬查多未出席 女兒宣讀演說：民主國家須為自由奮戰

諾貝爾和平獎得主馬查多今天表示，為了生存，民主國家必須有為自由奮戰的準備。馬查多本人無法出席頒獎典禮，由女兒代為宣讀事先...

缺席頒獎典禮 挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

挪威諾貝爾協會今天在最新聲明中指出，處於躲藏狀態下的委內瑞拉反對派領袖馬查多目前安全，預計將會前往奧斯陸，但不會出席今天...

避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

日本「產經新聞」9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。