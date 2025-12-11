美CECC報告關注遭中判刑政治犯案例 楊智淵入列

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天發布年度報告，列出部分因行使人權而遭北京當局拘留或判刑的政治犯案例，台灣社運人士楊智淵也在內。報告敦促美國國會議員及行政部門和中方官員會晤時為這些人士發聲。

CECC是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展；委員會每年須向美國總統及國會提交年度報告。CECC由美國聯邦參、眾議員與官員組成。

CECC主席、共和黨籍參議員蘇利文（DanSullivan）及共同主席、共和黨籍眾議員史密斯（ChrisSmith）在聲明中表示，CECC年度報告揭露中國的人權侵害，確保政治犯不被遺忘，暴行被記錄下來。

報告寫道，美國國會議員及行政部門被鼓勵參考CECC的政治犯資料庫，以取得個人或群體政治犯的最新資訊。CECC最新年度報告中的關注案例凸顯一小部分因和平行使國際公認的人權而被中國當局拘留或判刑的個人，包括台灣社運人士楊智淵。

報告敦促美國國會議員及行政部門在與中國政府及中共官員的會晤中，為這些人士發聲。

楊智淵於2022年8月在浙江溫州被以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」罪名實施刑事拘傳審查；去年8月，他被以「分裂國家」罪名判刑9年。

對於中共以「分裂國家」罪名判處楊智淵有期徒刑9年，台灣陸委會當時提出嚴厲譴責並表示，中共指控楊智淵的罪名，其實是在指控絕大多數台灣人的生活日常，中共目的是利用這個案子恫嚇全台民眾，行長臂管轄之實。

楊智淵在2019年接任台灣民族黨副主席，曾代表一邊一國行動黨於2020年參選新北市永和區（含中和區17里）立委。