川普批歐洲衰敗 德總理：美歐同盟不復存在

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普在Politico 9日刊出的一項專訪中，批評歐是一群「由軟弱者領導的衰敗國家」，不期待他們扮演終止俄烏戰爭的角色。隨後德國總理梅爾茨同日在柏林一場活動上說，美歐之間的西方同盟不復存在。

白宮上周發布新版美國國安戰略，指歐洲文明步向衰落、歐洲領袖對結束俄烏戰爭的方式「抱不切實際期待」，還批評歐洲各國政府壓制言論自由、任由移民大舉湧入。

而川普最新專訪內容，無疑讓美、歐跨大西洋關係雪上加霜。

此時正值俄烏和平進程敏感時刻，歐洲領袖日益擔心川普可能放棄烏克蘭及盟友。

川普在白宮受訪時未釋出讓歐洲安心的信號，還示警跨大西洋傳統盟誼處於風險，美歐關係沒有歐洲領袖期望的那麼牢固，「我想治理的是美國，不是歐洲」。被問到歐洲國家是否仍能視為盟友時，川普僅稱「要看情況」。

