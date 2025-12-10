暴力衝突再起 盧安達指控民主剛果和蒲隆地違反停火

澳洲針對16歲以下用戶的網路社群禁令在12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包括 FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads 在內共10個社群平台。這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」，雖然在2024年時以相當高的支持度通過禁令措施，但仍然在澳洲社會引發正反兩極的意見。

2025-12-10 15:05