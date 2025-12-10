快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

暴力衝突再起 盧安達指控民主剛果和蒲隆地違反停火

中央社／ 奈洛比10日綜合外電報導

盧安達今天指控剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）與蒲隆地「蓄意違反」停火協議。民主剛果與盧安達日前才在華府簽署一項和平協議。

法新社報導，盧安達支持的民主剛果叛軍團體「3月23日運動」（M23）昨天深夜進入蒲隆地邊界附近的戰略城市烏維拉（Uvira）。當地數千名平民與數十名民主剛果士兵越過邊界逃往蒲隆地。蒲隆地已派兵協助民主剛果對抗M23及其盧安達的盟軍。

盧安達外交部今天在社群平台X發表聲明說，近期的違反行為「不能歸咎於盧安達」，並批評「剛果民主共和國武裝部隊（FARDC）與蒲隆地武裝部隊（FDNB）…以戰機與攻擊型無人機系統性轟炸靠近盧安達邊境的平民村莊，迫使AFC/M23不得不予以反擊」。

聲明中說，「這些對近期協商所達成協議的蓄意違反行為，已對和平構成嚴重障礙」。

這波暴力再起破壞美國總統川普（Donald Trump）4日甫在華府促成民主剛果與盧安達簽署的和平協議。

美國與歐洲多國昨天發表聯合聲明，呼籲M23和盧安達當局立即停止目前的攻勢行動。

延伸閱讀

澤倫斯基：中國無意助烏停火 因弱勢俄羅斯不符利益

瑞士外長：歐安組織可監督俄烏停火

川普斡旋和平協議瀕臨破裂！泰國空襲柬埔寨邊境 出動F-16戰機支援

俄烏、以哈停火卡關 停戰談判難推進

相關新聞

和平獎得主馬查多未出席 女兒宣讀演說：民主國家須為自由奮戰

諾貝爾和平獎得主馬查多今天表示，為了生存，民主國家必須有為自由奮戰的準備。馬查多本人無法出席頒獎典禮，由女兒代為宣讀事先...

缺席頒獎典禮 挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

挪威諾貝爾協會今天在最新聲明中指出，處於躲藏狀態下的委內瑞拉反對派領袖馬查多目前安全，預計將會前往奧斯陸，但不會出席今天...

避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

日本「產經新聞」9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能...

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前...

浮報逾23億元！中方資助尼泊爾建機場涉貪腐 55名官員、大陸公司遭起訴

尼泊爾官員今天表示，尼泊爾一個反貪腐小組已就一座由中國資助興建的機場貪腐案，起訴了包括5名前部長在內的55名官員及一家中...

澳洲社群媒體禁令上路！用戶卻大量湧入小紅書

澳洲針對16歲以下用戶的網路社群禁令在12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包括 FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads 在內共10個社群平台。這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」，雖然在2024年時以相當高的支持度通過禁令措施，但仍然在澳洲社會引發正反兩極的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。