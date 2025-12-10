暴力衝突再起 盧安達指控民主剛果和蒲隆地違反停火
盧安達今天指控剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）與蒲隆地「蓄意違反」停火協議。民主剛果與盧安達日前才在華府簽署一項和平協議。
法新社報導，盧安達支持的民主剛果叛軍團體「3月23日運動」（M23）昨天深夜進入蒲隆地邊界附近的戰略城市烏維拉（Uvira）。當地數千名平民與數十名民主剛果士兵越過邊界逃往蒲隆地。蒲隆地已派兵協助民主剛果對抗M23及其盧安達的盟軍。
盧安達外交部今天在社群平台X發表聲明說，近期的違反行為「不能歸咎於盧安達」，並批評「剛果民主共和國武裝部隊（FARDC）與蒲隆地武裝部隊（FDNB）…以戰機與攻擊型無人機系統性轟炸靠近盧安達邊境的平民村莊，迫使AFC/M23不得不予以反擊」。
聲明中說，「這些對近期協商所達成協議的蓄意違反行為，已對和平構成嚴重障礙」。
這波暴力再起破壞美國總統川普（Donald Trump）4日甫在華府促成民主剛果與盧安達簽署的和平協議。
美國與歐洲多國昨天發表聯合聲明，呼籲M23和盧安達當局立即停止目前的攻勢行動。
