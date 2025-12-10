快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

和平獎得主馬查多未出席 女兒宣讀演說：民主國家須為自由奮戰

中央社／ 奧斯陸10日綜合外電報導
諾貝爾和平獎得主馬查多本人無法出席頒獎典禮，由女兒代為宣讀事先準備好的演說內容。圖／法新社
諾貝爾和平獎得主馬查多本人無法出席頒獎典禮，由女兒代為宣讀事先準備好的演說內容。圖／法新社

諾貝爾和平獎得主馬查多今天表示，為了生存，民主國家必須有為自由奮戰的準備。馬查多本人無法出席頒獎典禮，由女兒代為宣讀事先準備好的演說內容。

路透社報導，這位委內瑞拉反對派領袖指出，這個獎項對她的國家和全世界都具有深遠意義。

馬查多（Maria Corina Machado）透過女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）表示：「這提醒世人，民主對和平至關重要。最重要的是，委內瑞拉人可以與世界分享的教訓，是在漫長亦且艱難道路上淬鍊出的：如果我們想要民主，就必須準備好為自由而戰。」

這位58歲工程師原定違抗委內瑞拉當局過去10年以來對她祭出的旅遊禁令，親赴奧斯陸市政廳（OsloCity Hall）領獎，那也會是她躲藏1年之後首度現身。但她最終未能及時抵達挪威首都參加典禮。挪威國王哈拉德五世（King Harald V）也出席頒獎。

根據挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）發布的音檔，馬查多向挪威諾貝爾委員會（NorwegianNobel Committee）主席弗里德內斯（Jorgen WatneFrydnes）表示：「我會到奧斯陸，我現在正在前往奧斯陸的路上。」她從何處致電目前暫不得而知。

挪威諾貝爾協會主席哈普威金（Kristian BergHarpviken）告訴路透社：「我們還不確定她何時會降落，但應該會在今晚某個時候。」

馬查多在事先準備的演講稿中指出：「選擇成為自由之民，不僅是自我解放，更為全人類作出貢獻。」

馬查多 挪威 諾貝爾

延伸閱讀

缺席頒獎典禮 挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

委內瑞拉馬杜洛「若倒台」美備妥多項因應方案

出境成逃犯 委國反對派領袖仍要親領和平獎

相關新聞

和平獎得主馬查多未出席 女兒宣讀演說：民主國家須為自由奮戰

諾貝爾和平獎得主馬查多今天表示，為了生存，民主國家必須有為自由奮戰的準備。馬查多本人無法出席頒獎典禮，由女兒代為宣讀事先...

缺席頒獎典禮 挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

挪威諾貝爾協會今天在最新聲明中指出，處於躲藏狀態下的委內瑞拉反對派領袖馬查多目前安全，預計將會前往奧斯陸，但不會出席今天...

避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

日本「產經新聞」9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能...

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前...

浮報逾23億元！中方資助尼泊爾建機場涉貪腐 55名官員、大陸公司遭起訴

尼泊爾官員今天表示，尼泊爾一個反貪腐小組已就一座由中國資助興建的機場貪腐案，起訴了包括5名前部長在內的55名官員及一家中...

澳洲社群媒體禁令上路！用戶卻大量湧入小紅書

澳洲針對16歲以下用戶的網路社群禁令在12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包括 FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads 在內共10個社群平台。這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」，雖然在2024年時以相當高的支持度通過禁令措施，但仍然在澳洲社會引發正反兩極的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。