聯合國募款大減 人權事務高級專員公署陷「求生存模式」
聯合國人權事務高級專員圖克今天表示，因全球捐助者大幅削減經費，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）陷入「求生存模式」，但衝突地區人權遭侵犯案件與相關需求卻攀升。
路透社報導，圖克（Volker Turk）告訴媒體：「我們的資源遭到削減，包括基層組織在內的全球人權組織資金也被縮減。我們正處於求生存的模式。」
圖克指出，聯合國人權事務高級專員公署今年的經費比實際需求短少了9000萬美元，因此裁汰300個職位，對
人權事務的推動直接造成衝擊。
他指出：「許多必要工作被迫削減，包括哥倫比亞、剛果民主共和國、緬甸、突尼西亞等國的相關作業，而這些國家的需求正在上升。」
聯合國特別報告員的國家訪查，以及真相調查小組任務也被減少；與各國針對履行聯合國人權條約的對話不得不延期，締約國審查的件數也從145件降至103件。
圖克指出，這一切對國際與國家保護人權行動造成「連鎖效應」。他表示，蘇丹、加薩與烏克蘭的人權情勢依然嚴峻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言