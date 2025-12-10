聯合國募款大減 人權事務高級專員公署陷「求生存模式」

聯合國人權事務高級專員圖克今天表示，因全球捐助者大幅削減經費，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）陷入「求生存模式」，但衝突地區人權遭侵犯案件與相關需求卻攀升。

路透社報導，圖克（Volker Turk）告訴媒體：「我們的資源遭到削減，包括基層組織在內的全球人權組織資金也被縮減。我們正處於求生存的模式。」

圖克指出，聯合國人權事務高級專員公署今年的經費比實際需求短少了9000萬美元，因此裁汰300個職位，對

人權事務的推動直接造成衝擊。

他指出：「許多必要工作被迫削減，包括哥倫比亞、剛果民主共和國、緬甸、突尼西亞等國的相關作業，而這些國家的需求正在上升。」

聯合國特別報告員的國家訪查，以及真相調查小組任務也被減少；與各國針對履行聯合國人權條約的對話不得不延期，締約國審查的件數也從145件降至103件。

圖克指出，這一切對國際與國家保護人權行動造成「連鎖效應」。他表示，蘇丹、加薩與烏克蘭的人權情勢依然嚴峻。