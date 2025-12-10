快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

聯合國募款大減 人權事務高級專員公署陷「求生存模式」

中央社／ 日內瓦10日綜合外電報導
聯合國人權事務高級專員圖克。圖／歐新社
聯合國人權事務高級專員圖克。圖／歐新社

聯合國人權事務高級專員圖克今天表示，因全球捐助者大幅削減經費，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）陷入「求生存模式」，但衝突地區人權遭侵犯案件與相關需求卻攀升。

路透社報導，圖克（Volker Turk）告訴媒體：「我們的資源遭到削減，包括基層組織在內的全球人權組織資金也被縮減。我們正處於求生存的模式。」

圖克指出，聯合國人權事務高級專員公署今年的經費比實際需求短少了9000萬美元，因此裁汰300個職位，對

人權事務的推動直接造成衝擊。

他指出：「許多必要工作被迫削減，包括哥倫比亞、剛果民主共和國、緬甸、突尼西亞等國的相關作業，而這些國家的需求正在上升。」

聯合國特別報告員的國家訪查，以及真相調查小組任務也被減少；與各國針對履行聯合國人權條約的對話不得不延期，締約國審查的件數也從145件降至103件。

圖克指出，這一切對國際與國家保護人權行動造成「連鎖效應」。他表示，蘇丹、加薩與烏克蘭的人權情勢依然嚴峻。

人權 聯合國

延伸閱讀

美麗島事件46周年 賴總統：為民主價值與國家主權並肩同行

十三行博物館周六化身音樂聯合國 國際移民日音樂會登場

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

同台賴總統談全球民主倒退 韓國瑜：中華民國有責任發揚人權力量

相關新聞

和平獎得主馬查多未出席 女兒宣讀演說：民主國家須為自由奮戰

諾貝爾和平獎得主馬查多今天表示，為了生存，民主國家必須有為自由奮戰的準備。馬查多本人無法出席頒獎典禮，由女兒代為宣讀事先...

缺席頒獎典禮 挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

挪威諾貝爾協會今天在最新聲明中指出，處於躲藏狀態下的委內瑞拉反對派領袖馬查多目前安全，預計將會前往奧斯陸，但不會出席今天...

避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

日本「產經新聞」9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能...

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前...

浮報逾23億元！中方資助尼泊爾建機場涉貪腐 55名官員、大陸公司遭起訴

尼泊爾官員今天表示，尼泊爾一個反貪腐小組已就一座由中國資助興建的機場貪腐案，起訴了包括5名前部長在內的55名官員及一家中...

澳洲社群媒體禁令上路！用戶卻大量湧入小紅書

澳洲針對16歲以下用戶的網路社群禁令在12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包括 FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads 在內共10個社群平台。這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」，雖然在2024年時以相當高的支持度通過禁令措施，但仍然在澳洲社會引發正反兩極的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。