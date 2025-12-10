法學者：挺烏卻對台灣議題沉默 法國立場恐不一致

法國總統馬克宏本月初訪問中國。法國學者藍可認為，法國力挺烏克蘭，但同時也不能在台灣議題和中國境內的迫害上保持沉默，否則就是立場不一致。

馬克宏（Emmanuel Macron）本月3日至5日前往北京和成都，是他任內第4度訪中。

在法國國際暨戰略關係研究所（IRIS）網站刊登的一篇訪談中，IRIS研究主任暨亞太計畫共同負責人藍可（Emmanuel Lincot）說，法國的衰落讓中國政權和很大一部分輿論更相信法國是個「過時」的國家，政治效率低落，經濟表現乏善可陳，在國際上，法國的聲音也發揮不了太大作用，一個例子是：馬克宏試圖阻止中國國家主席習近平支持俄羅斯，然而習近平置若罔聞。

在台灣議題上，藍可認為，法國掉入自身矛盾的陷阱。從國際法來看，法國只承認「一個中國」原則，因此無法公開支持台灣；如今中國的強勢行動已威脅到法國及其海外領土利益。

風險在於，中國可能在一些其試圖保護的海域內危及人員和貨物自由流動，這違反了國際海洋法，對相關國家的戰略利益也構成威脅，包括法國。

藍可表示，「對我們來說，台灣議題的演變和持續就人權問題發聲同樣重要」，法國外交上卻未給予足夠重視，而提醒遵守法治一向是法國和歐洲的特色。他說，法國大力支持烏克蘭，但同時也不能在台灣議題和中國境內的迫害上保持沉默，否則就是立場不一致。

他還指出，台灣周圍一旦爆發重大危機，將對全球經濟造成嚴重後果，也會給法國帶來衝擊。即使法國不太可能採取軍事嚇阻手段，但也很難想像法國在對印度太平洋地區和美國的義務面前置身事外，若美國決定介入台海衝突，法國將面臨抉擇。

馬克宏此行試圖重新平衡兩國貿易，但藍可認為，無論是在農產品方面，還是干邑（cognac）出口相關談判，或希望中國觀光客赴法人數恢復到2019年的200萬人，馬克宏取得的進展都不大。鑒於中國消費大幅下滑，世界也不像以往那麼開放，這些目標也令人質疑。

藍可認為，法國單靠自己成不了大事，應仰賴歐洲內外的聯盟，尤其是在技術轉移的關鍵領域；若中國拒絕，就必須準備採取果斷措施，例如對中國產品加徵關稅，或在日韓支持下於特定海域施壓。

此外，資深記者瑟爾（Dominique Seux）在FranceInter電台節目中說，馬克宏此行試圖使出紅蘿蔔加棍棒的策略，「棍棒」是威脅針對中國商品課徵關稅，這聽起來合乎邏輯，法國遠比其他歐洲國家更有動力這麼做，因為法國是歐陸去工業化程度最高的國家。

他指出，來自中國的競爭並未扼殺德國、義大利、西班牙的工業，至少目前還沒有，這些國家現在才剛開始擔心，但也只是略為擔心。德國對中國出口額是法國對中國出口額的數倍之多，因此法德兩國想法截然不同，「也就是說，我們的棍棒是紙糊的」。

至於「紅蘿蔔」，馬克宏對中國說，若想賣產品給法國，就到法國設廠生產，並像30年前法國企業赴中一樣，將技術轉移給法國。但瑟爾提到，「這會不會是引狼入室？」

他以先進電池製造商「寧德時代」為例說，這家中企陸續在德國、匈牙利、西班牙設廠，並規劃在西班牙引進2000名中國員工，令人懷疑它分享技術的意願，「總之，想法有很多，但關鍵問題是有沒有意願去落實」。