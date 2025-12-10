丹麥國防情報局年度報告 點名中俄構成外部挑戰

快訊

中央社／ 哥本哈根10日綜合外電報導

丹麥國防情報局今天指出，在地緣政治衝突升溫，以及美國對歐洲安全承諾出現疑慮的情況下，身為北大西洋公約組織成員國之一的丹麥正面臨多年來最嚴峻的外部威脅。

路透社報導，丹麥國防情報局（ForsvaretsEfterretningstjeneste, FE）在年度報告中指出：「全球強權愈來愈將自身利益擺在首位，並運用武力來達成目標。」

報告中點名俄羅斯和中國等國，認為它們對丹麥構成挑戰。

丹麥國防情報局並說，俄羅斯對烏克蘭的戰爭尤其影響著安全情勢的發展。「同時，美國昔日擔任歐洲安全保障者的角色如今出現了不確定性，這將增加俄羅斯加強對北大西洋公約組織（NATO）進行混合攻擊的意願。」

丹麥國防情報局表示：「儘管丹麥王國本土目前並未面臨常規軍事攻擊的威脅，然而對北大西洋公約組織而言，來自俄羅斯的軍事威脅將會增加。」

