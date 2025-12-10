缺席頒獎典禮 挪威諾貝爾協會：和平獎得主馬查多目前安全

挪威諾貝爾協會今天在最新聲明中指出，處於躲藏狀態下的委內瑞拉反對派領袖馬查多目前安全，預計將會前往奧斯陸，但不會出席今天稍晚的諾貝爾和平獎頒獎典禮。

法新社報導，挪威諾貝爾協會（Norwegian NobelInstitute）在聲明中表示：「雖然她無法參加頒獎典禮和今天的活動，我們仍十分欣慰地確認她目前安全，而且她會在奧斯陸與我們相見。」

挪威諾貝爾協會發言人奧斯海姆（Erik Aasheim）告訴法新社：「瑪莉亞（馬查多的名字）正前來奧斯陸，但我們不知道具體時間。」

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於當地時間今天下午1時（台灣時間晚間8時）在奧斯陸市政廳舉行，挪威國王哈拉德五世（King Harald V）與王后桑妮雅（Sonja），以及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在內至少4位拉丁美洲國家元首將會出席。

挪威諾貝爾協會稍早表示，今年得主馬查多（MariaCorina Machado）行蹤不明，不會親自領獎。

挪威諾貝爾協會主席、挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）當時表示，馬查多的女兒安娜．馬查多（Ana Corina Sosa Machado）將代為受獎。