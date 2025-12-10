吉爾吉斯考慮恢復死刑 聚焦重大兒童性犯罪、性侵殺害
吉爾吉斯憲法法院今天開始審議一項總統賈帕洛夫（SadyrJaparov）支持的法律草案，這項法案將在這個中亞國家恢復死刑。
法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）已表示反對吉爾吉斯恢復死刑。
憲法法院曾表示，根據法案內容，死刑可適用於「特別嚴重的兒童性犯罪」及「涉及強暴的謀殺案」。
賈帕洛夫10月曾表示，若法院裁定新法案合憲，將交由國會籌劃就修改憲法第25條舉行公投。目前尚不清楚法院何時會做出裁決。
賈帕洛夫是在9月一名17歲少女遭到性侵殺害，並引發這個擁有700萬人口國家社會普遍憤慨後，提出恢復死刑的建議。
吉爾吉斯上一次執行死刑是在1998年，2007年正式廢除死刑。
吉爾吉斯過去曾被認為是中亞前蘇聯共和國中最具民主色彩的國家之一，但自2021年賈帕洛夫上台以來，多個人權團體批評當地人權狀況惡化。
圖克10月表示，吉爾吉斯恢復死刑將是「嚴重違反國際法」。吉爾吉斯的人權團體則指出，該國更需要加強刑事偵查和警方培訓。
