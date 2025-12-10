立陶宛萬人抗議修法威脅媒體自由 盼政府撤回提案

快訊

中央社／ 維爾紐斯10日專電

立陶宛國會近期審議國家廣播電視台相關法律修正案，引發媒體界與民團強烈反彈。約1萬名民眾昨天聚集在國會外示威，抗議政府干預公共媒體與降低撤換媒體主管門檻，訴求政治不要干涉言論自由，籲政府撤案。

根據立陶宛媒體Delfi與立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，這場集會由新聞界與文化團體共同發起，參與者包括記者、文化界人士與一般民眾，許多人手持「支持言論與媒體自由」、「放手」、「不要封口」等標語，呼籲國會議員否決修法。

示威現場除專業人士發言，也有民眾談及憂慮，擔心立陶宛民主倒退，回到蘇聯時期國家控制媒體的年代。

立陶宛政黨「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）日前提出修法，計畫調整LRT的管理制度，包括降低撤換總台長的門檻及引入無記名投票，獲得執政聯盟其他政黨支持通過首讀。

此外，國會並通過另一項提案，同意將LRT未來3年的年度預算凍結在2025年的水準，約8000萬歐元（約新台幣28.8億元）。依照現行資金分配公式，LRT明年的預算原本應調升約11%。

這些提案引發媒體界憂心政府意圖掌控公共輿論、削弱媒體運作自主。

組織集會活動的記者們指出，降低撤換領導層門檻的修法恐違反憲法及歐洲相關法律，並造成政治勢力更容易介入採編工作。

歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）與歐洲記者安全平台（European Safety of JournalistsPlatform）日前也對該修法公開表達關切，並支持LRT捍衛媒體自由。

修法支持者則表示，這些提案是回應國家審計署11月初公布的審查結果。該報告指出，LRT在治理上存在缺失。他們認為，修法能讓理事會在喪失對總台長信任時，真正具備更換其職務的權力。

立陶宛國會文化委員會上週已委託維爾紐斯大學學者研究修法影響，並在研究完成前暫緩審查。國會議長歐勒卡斯（Juozas Olekas）昨日向當地媒體表示，近期將提交新版草案。

立陶宛

