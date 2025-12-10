快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

巴西下議院通過法案 可望大減前總統波索納洛刑期

中央社／ 巴西利亞10日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛。圖／路透社
巴西前總統波索納洛。圖／路透社

巴西國會下議院今天凌晨通過法案，可望大幅縮減前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因密謀政變遭判處的刑期。法案通過前有議員意圖干擾議程，引發國會騷亂。

法新社報導，波索納洛這位極右派前領袖自11月起服刑27年，原因是被認定策劃阻止2022年大選後現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任的陰謀。

國會議員持續討論一項大幅減輕多項罪行刑期的法案，其中包括企圖政變罪，這意謂著現年70歲的波索納洛有機會將刑期縮減到僅剩約2年多。

經過激烈辯論、甚至有1名議員遭警方強行帶離議場後，下議院今天上午通過這項法案。該法案仍須參議院批准，才可成為法律。

在保守派占多數的國會，波索納洛的支持者數月來一直研議各種減輕其刑責的方案，包括先前因全國大規模抗議而失敗的特赦提案。

特赦破局後，眾議員卡瓦坎特（SostenesCavalcante）表示：「邁向目標的第1步，就是減刑。」

昨天在下議院表決法案時，場面陷入混亂。根據當地電視台轉播畫面，親政府左派議員布拉加（GlauberBraga）在台上痛批「政變攻勢」，並占據議長席後，遭警方強行帶離議場，法案最後在今天凌晨通過。

主導法案協商的國會議員達佛爾卡（Paulinho daForca）在給法新社的影片中說，如果這項法案最終成為法律，「波索納洛的刑期將減少到…只剩2年4個月左右」。

不過，最終仍需由司法機關依國會批准的新條款重新量刑。

波索納洛 大選

延伸閱讀

美麗島事件46周年 賴總統：為民主價值與國家主權並肩同行

成功拉攏社會黨 法總理通過預算案

巴西國會審波索納洛減刑案 議員霸占議長席抗議

美新版國防法案 擬2030年前停止依賴中國顯示技術

相關新聞

浮報逾23億元！中方資助尼泊爾建機場涉貪腐 55名官員、大陸公司遭起訴

尼泊爾官員今天表示，尼泊爾一個反貪腐小組已就一座由中國資助興建的機場貪腐案，起訴了包括5名前部長在內的55名官員及一家中...

避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

日本「產經新聞」9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能...

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前...

澳洲社群媒體禁令上路！用戶卻大量湧入小紅書

澳洲針對16歲以下用戶的網路社群禁令在12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包括 FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads 在內共10個社群平台。這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」，雖然在2024年時以相當高的支持度通過禁令措施，但仍然在澳洲社會引發正反兩極的意見。

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

近期韓國爆出不論在野黨、執政黨都有政治人物收受統一教（世界和平統一家庭聯合會）賄絡的爭議，對此韓國總統李在明今天下達指示...

各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足

澳洲正式成為全球首個禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的國家；隨著世人日益擔憂社群媒體對兒童健康及安全的影響，許多國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。