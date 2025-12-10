避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

快訊

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本產經新聞9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能避免第3國軍事介入，以及迴避對中制裁。示意圖。圖／AI生成
日本「產經新聞」9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能避免第3國軍事介入，以及迴避對中制裁。

「產經新聞」昨天報導，日本首相高市早苗在國會表示「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）可能構成日本「存亡危機事態」而引發中方強烈抨擊的背景是，美國與中國針對未來可能發生武力犯台一事的外交角力。

報導指出，東非國家烏干達外交部今年11月重申，遵循台灣為中國不可分割的一部分的「一中原則」，並稱「支持中國政府為了實現統一的所有努力」。

根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute）今年1月發表的報告書，聯合國193個會員國之中，有119個會員國承認「一中原則」，占會員國的6成多。其中，表明支持邁向統一，且未提及這方面的努力「應為和平方式」的國家達89個。

報導指出，羅伊國際政策研究院這份報告就此解讀，「這代表近半數的聯合國會員國，正式支持中國併吞台灣」。

「產經新聞」報導，據羅伊國際政策研究院的分類，「支持」北京當局的對台立場達119國，而希望「維持現狀」為40個國家，主要以美、日、歐洲國家為主。

其中，美國「認知」到中方主張「台灣是中國不可分割的一部分」；日本則僅以「充分理解與尊重」表現，留下曖昧空間的「一個中國政策」。報導指出，這些表現有意嚇阻中國以「內政問題」為由動武。

主張「維持現狀」的國家，國內生產毛額（GDP）與國防預算總額逾全球一半，在國際社會的存在感鮮明，不過在數量上則處於國際社會的少數。

在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭之後，聯合國大會當年3月隨即召開特別會議，以壓倒性票數通過決議，譴責俄國侵略烏克蘭，要求莫斯科當局無條件撤軍。報導指出，若台灣遭受武力攻擊的話，聯合國方面可能難以通過類似決議案。

另外，羅伊國際政策研究院這份報告也指出，中方爭取支持「統一」的外交戰略，可能是戰爭的「前兆」，可能是希望把動武面臨的國際抵抗降到最低而營造的環境。

另一方面，美方部分，美國在台協會（AIT）在9月拋出「台灣地位未定論」。報導指出，部分學者分析，這是美國為了在台灣發生緊急狀況時，為軍事介入所展開的法律準備之一。

關於高市上月在國會有關「台灣有事」答辯，「產經新聞」分析，中國方面可能不單純視為「面子問題」，而是視日方的理解為符合美方脈絡的發言，因此予以強烈反擊。

