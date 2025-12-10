快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

南韓鐵路公社勞資談判破裂 工會12月11日起無限期罷工

中央社／ 首爾10日專電

南韓鐵路公社勞資雙方今天就績效獎金正常化等問題進行談判，但談判約30多分鐘就宣告破裂，鐵路工會將自11日上午9時起開始無限期罷工

南韓鐵路公社與鐵路工會今天下午3時舉行談判，但最終工會要求的「績效獎金正常化」案未能提交給公共機關營運委員會，談判宣告破裂。

工會表示，企劃財政部主張提交此案的程序所需時間不足，但工會主張，若政府沒有承諾在年底前解決此問題的誠意，鐵路工會將從11日上午9時開始進行總罷工。這次參與罷工人員預計將達1萬多名，在工會2萬2000多名會員中占近半數。

鐵路工會在今年的薪資談判中提出績效獎金正常化、高鐵整合、完善安全措施等要求，隨著日前南韓高鐵KTX與南韓水西高速鐵道公司（SR）宣布將整合，最大的爭點就剩下「績效獎金正常化」這點。

據首爾新聞報導，南韓鐵路公社是32個公營企業中唯一僅以基本工資的80%作為績效獎金計算基準的公司，因此勞資糾紛不斷，勞方訴求希望資方能足額、定期發放績效獎金。

工會去年12月發起罷工時，現任總統李在明當時還擔任共同民主黨主席，曾承諾解決此問題，罷工在共同民主黨介入調解下解除，但今年仍舊因同樣的問題爆發罷工。工會相關人士指出，他們過去15年間都因為績效獎金的差別待遇受苦，「這並不是要求優待，只是希望跟其他公營企業享有公平待遇」。

這將是南韓自2023年以來連續第3年的鐵路罷工，同時，首爾地鐵工會也將在11、12日進行罷工，要求提高薪資及增加人力，預計將對南韓年底的交通帶來一定影響。

南韓國土交通部今天起已為此成立聯合緊急運輸對策本部，將24小時全天候營運至罷工結束。罷工開始後，當局規劃集中投入替代人力，盡可能維持列車正常營運，並以客運、國內線航班等替代方案，解決列車班次減少的問題。

罷工 南韓

延伸閱讀

2026韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」原班卡司大公開

影／南韓稱我「中國台灣」 藍綠委盼多溝通、盼珍惜情誼

要助理工會不必透過媒體放話 陳玉珍：提版本一起討論

韓國鐵道、首爾地鐵罷工在即 首爾市府啟動應對

相關新聞

浮報逾23億元！中方資助尼泊爾建機場涉貪腐 55名官員、大陸公司遭起訴

尼泊爾官員今天表示，尼泊爾一個反貪腐小組已就一座由中國資助興建的機場貪腐案，起訴了包括5名前部長在內的55名官員及一家中...

避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

日本「產經新聞」9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能...

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前...

澳洲社群媒體禁令上路！用戶卻大量湧入小紅書

澳洲針對16歲以下用戶的網路社群禁令在12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包括 FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads 在內共10個社群平台。這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」，雖然在2024年時以相當高的支持度通過禁令措施，但仍然在澳洲社會引發正反兩極的意見。

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

近期韓國爆出不論在野黨、執政黨都有政治人物收受統一教（世界和平統一家庭聯合會）賄絡的爭議，對此韓國總統李在明今天下達指示...

各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足

澳洲正式成為全球首個禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的國家；隨著世人日益擔憂社群媒體對兒童健康及安全的影響，許多國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。