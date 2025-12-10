中俄軍機進入航空識別區 南韓國防部嚴正抗議

南韓國防部今天表示，已經就中國、俄羅斯共9架軍機昨天未經許可進入韓國防空識別區（KADIZ），透過外交管道向中、俄兩國表達嚴正抗議。

根據韓聯社今天報導，南韓國防部國際政策官李光錫（音譯）今天上午分別致電給中國與俄羅斯的駐韓大使館國防武官，就中俄軍機昨天進入KADIZ一事提出抗議。

南韓國防部表示，「我軍將在遵守國際法的前提下，對周邊國家在KADIZ的航空活動積極應對」。

聯合參謀本部昨天表示，共有7架俄羅斯軍機與2架中國軍機先後進入東海與南海的KADIZ後離去，並未侵犯南韓領空。俄羅斯軍機進入鬱陵島及獨島方向的KADIZ；中國軍機則進入離於島（蘇岩礁）方向的KADIZ。

由於中俄軍機未事先通報即進入KADIZ，南韓軍方立即出動空軍戰鬥機，以防範突發狀況。

報導指出，俄羅斯主張韓國的KADIZ無國際法依據，因此不承認韓國的管制權；中國軍機進入的離於島上空則是韓中兩國各自設定的防空識別區重疊區域。