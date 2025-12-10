和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前行蹤不明，將不會親自出席領獎。

路透社報導，58歲的馬查多（Maria CorinaMachado）原定在挪威國王哈拉德五世（King HaraldV）、王后桑妮雅（Queen Sonja），以及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）與厄瓜多總統諾波亞（DanielNoboa）等拉丁美洲領袖見證下，領取諾貝爾和平獎。

諾貝爾和平獎頒獎典禮將於當地下午1時（台灣時間晚間8時）在奧斯陸市政廳舉行，

馬查多雖受到家鄉當局長達10年的出境禁令限制，且藏身他處1年多，仍計劃親自領獎。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）告訴挪威廣播公司（NRK）：「很遺憾，她現在不在挪威，下午1時頒獎典禮開始時，不會站在奧斯陸市政廳的台上。」

在被問到馬查多目前身在何處時，哈普威金表示：「我不知道。」

頒獎典禮將照常舉行。而當得主無法出席時，通常會由家庭成員代為領獎，並發表演說。

哈普威金表示，這次將由馬查多的女兒安娜．馬查多（Ana Corina Sosa Machado）代為出席。