快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

中央社／ 奧斯陸10日綜合外電報導
諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（圖）目前行蹤不明，將不會親自出席領獎。圖／美聯社
諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（圖）目前行蹤不明，將不會親自出席領獎。圖／美聯社

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前行蹤不明，將不會親自出席領獎。

路透社報導，58歲的馬查多（Maria CorinaMachado）原定在挪威國王哈拉德五世（King HaraldV）、王后桑妮雅（Queen Sonja），以及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）與厄瓜多總統諾波亞（DanielNoboa）等拉丁美洲領袖見證下，領取諾貝爾和平獎。

諾貝爾和平獎頒獎典禮將於當地下午1時（台灣時間晚間8時）在奧斯陸市政廳舉行，

馬查多雖受到家鄉當局長達10年的出境禁令限制，且藏身他處1年多，仍計劃親自領獎。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）告訴挪威廣播公司（NRK）：「很遺憾，她現在不在挪威，下午1時頒獎典禮開始時，不會站在奧斯陸市政廳的台上。」

在被問到馬查多目前身在何處時，哈普威金表示：「我不知道。」

頒獎典禮將照常舉行。而當得主無法出席時，通常會由家庭成員代為領獎，並發表演說。

哈普威金表示，這次將由馬查多的女兒安娜．馬查多（Ana Corina Sosa Machado）代為出席。

馬查多 挪威 諾貝爾 和平獎

延伸閱讀

出境成逃犯 委國反對派領袖仍要親領和平獎

挪威鮭魚受歡迎！進口台灣成長28%　高人氣「3大原因」曝光：健康、好吃、易烹調

足球／挪威大勝義大利 1998年以來首度晉級世界盃

川普無緣諾貝爾和平獎 翁履中：未來三年評審恐面臨這件事

相關新聞

浮報逾23億元！中方資助尼泊爾建機場涉貪腐 55名官員、大陸公司遭起訴

尼泊爾官員今天表示，尼泊爾一個反貪腐小組已就一座由中國資助興建的機場貪腐案，起訴了包括5名前部長在內的55名官員及一家中...

避免第3國介入？日媒：中國展開外交戰 以「正當化」武力犯台

日本「產經新聞」9日報導，中國政府不排除武力犯台的可能性，正在進行「外交戰」以讓國際社會默許武力犯台的正當性，同時希望能...

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前...

澳洲社群媒體禁令上路！用戶卻大量湧入小紅書

澳洲針對16歲以下用戶的網路社群禁令在12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包括 FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads 在內共10個社群平台。這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」，雖然在2024年時以相當高的支持度通過禁令措施，但仍然在澳洲社會引發正反兩極的意見。

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

近期韓國爆出不論在野黨、執政黨都有政治人物收受統一教（世界和平統一家庭聯合會）賄絡的爭議，對此韓國總統李在明今天下達指示...

各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足

澳洲正式成為全球首個禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的國家；隨著世人日益擔憂社群媒體對兒童健康及安全的影響，許多國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。