英國制裁俄羅斯媒體與中企 升級因應資訊戰

英國今天對俄羅斯多家媒體及思想機構祭出制裁。外交大臣古柏（Yvette Cooper）同時警告，西方國家必須加強實力來因應「惡意外國勢力」的資訊戰。

美聯社報導，英國制裁對象包括：一，Telegram頻道「賴巴」（Rybar）及其共同擁有者茲溫丘克（Mikhail Sergeevich Zvinchuk）；二，「海外同胞權利支持與保護基金會」（Foundation for the Support andProtection of the Rights of Compatriots Living Abroad），這個基金會也稱為Pravfond，被愛沙尼亞情報單位認定是俄國軍事情報局（GRU）的幌子機構；三，俄羅斯民族主義者杜金（Alexander Dugin）主導的「地緣政治專技中心」（Center for Geopolitical Expertise）。

古柏指出，總部在中國的安洵（i-Soon）和永信至誠科技集團（Integrity Technology Group），同樣因「針對英國及其盟邦有大規模且濫發式網路行動」而被納入制裁名單。

古柏在外交部發表演說時強調，英國與盟邦正面臨日益升級的「混合威脅…意在削弱關鍵國家基礎建設、破壞我們的利益、干預我們的民主體制」。

古柏說：「我們應當直言不諱地指出這到底是什麼：這是俄羅斯的資訊戰。而我們所做的就是自我防衛。」

她指出，這些威脅包括諸如壞行動等實體攻擊，也包括假訊息散播行動，例如在社群媒體灌進大量生成式人工智慧（AI）內容和被動過手腳的影音，藉此削弱西方對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的支持。

古柏在演說中強調國際合作的重要，特別是美國總統川普（Donald Trump）屢次顛覆長期盟友關係，質疑美國對北大西洋公約組織（NATO）承諾，加上美國政府上週公布的國家安全戰略，將歐洲描繪成日益分裂且衰退之地，更質疑歐洲是否將持續成為美國值得信賴的夥伴。

古柏日前在華府與美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）會面時表示，雙方會談「明確顯示出美國對北約的強力承諾」。

她補充，「我在歐洲看到的是實力，即支持烏克蘭的力量與承諾，同時也展現出承擔責任並確保提升國防投資的決心。」