浮報逾23億元！中方資助尼泊爾建機場涉貪腐 55名官員、大陸公司遭起訴

中央社／ 加德滿都9日綜合外電報導
圖為2023年6月，四川航空公司一架包機抵達尼泊爾波卡拉國際機場，受到水門禮的歡迎。圖／新華社資料照
圖為2023年6月，四川航空公司一架包機抵達尼泊爾波卡拉國際機場，受到水門禮的歡迎。圖／新華社資料照

尼泊爾官員今天表示，尼泊爾一個反貪腐小組已就一座由中國資助興建的機場貪腐案，起訴了包括5名前部長在內的55名官員及一家中國承包公司。

濫權調查委員會（CIAA）7日向反貪腐特別法庭提起訴訟，指控這些官員與這間中國公司非法將波卡拉國際機場（Pokhara International Airport）的建造成本浮報超過7400萬美元（約新台幣23億元）。

特別法庭助理發言人芮格米（Yagya Raj Regmi）表示，濫權調查委員會要求每位被告，包括承建這項專案的中工國際工程股份有限公司（China CAMCEngineering Co Ltd），償還浮報的金額作為罰款。

路透社記者目前無法聯繫上任何被告取得置評。

芮格米告訴路透社：「特別法庭現在將向案件中每位被起訴者發出通知，並在收到他們的陳述後才開始審理。我們現在無法預測法庭何時能完成審理並做出判決。」

濫權調查委員會透過聲明指出，被告將專案成本從約1.7億美元的估價浮報至2.44億美元。聲明還說，最終款項是使用中國進出口銀行提供的2.16億美元貸款所支付。

據美聯社報導，這座機場位於首都加德滿都（Kathmandu）以西200公里處的度假城市波卡拉（Pokhara），由中國進出口銀行提供貸款建造。

波卡拉國際機場原先預期能吸引外國遊客前往這座風景如畫的城市，此處也是尼泊爾許多健行路線的起點。然而，根據當地媒體報導，機場自2023年開始營運以來，始終未能吸引任何國際航班。

在尼泊爾，法庭案件的審理過程可能需要數月甚至數年才能解決。

機場 尼泊爾

