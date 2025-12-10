泰柬衝突升溫 柬埔寨退出泰國主辦東南亞運動會

快訊

中央社／ 曼谷10日綜合外電報導

由於與泰國的邊境衝突持續第3天，柬埔寨今天以安全考量為由，退出在泰國舉行的東南亞運動會（Southeast AsianGames）。

路透社報導，柬埔寨國家奧林匹克委員會（NationalOlympic Committee of Cambodia）在致主辦單位的信中表示，這個決定是出於「嚴重關切」及運動員家屬要求，讓他們能返回國內。

泰國與柬埔寨8日爆發衝突，這是兩國今年第2度重大衝突，也讓原本由美國總統川普（Donald Trump）於7月斡旋的脆弱停火協議破局。

雙方以猛烈砲火互轟，泰國戰機也發動空襲，導致數十萬人流離失所。官員表示，本週的衝突中至少有14人喪生、88人受傷。

這封日期為12月10日、在今天公開的信件中說：「柬埔寨國家奧林匹克委員會必須撤回全體代表團，並安排他們儘速返國，以確保安全。」柬埔寨東南亞運動會代表隊昨天才剛出席在曼谷舉辦的東南亞運動會開幕式。

信中強調，這個決定「並非輕率做出」。

泰柬衝突的核心在於，雙方百年來對法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸地邊界各持己見，兩國都宣稱擁有坐落於邊境的幾座神廟。

柬埔寨 衝突 泰國

浮報逾23億元！中方資助尼泊爾建機場涉貪腐 55名官員、大陸公司遭起訴

尼泊爾官員今天表示，尼泊爾一個反貪腐小組已就一座由中國資助興建的機場貪腐案，起訴了包括5名前部長在內的55名官員及一家中...

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於今天在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會今天表示，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多目前...

澳洲社群媒體禁令上路！用戶卻大量湧入小紅書

澳洲針對16歲以下用戶的網路社群禁令在12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包括 FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads 在內共10個社群平台。這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」，雖然在2024年時以相當高的支持度通過禁令措施，但仍然在澳洲社會引發正反兩極的意見。

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

近期韓國爆出不論在野黨、執政黨都有政治人物收受統一教（世界和平統一家庭聯合會）賄絡的爭議，對此韓國總統李在明今天下達指示...

各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足

澳洲正式成為全球首個禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的國家；隨著世人日益擔憂社群媒體對兒童健康及安全的影響，許多國...

「怎聯繫朋友？」澳洲禁16歲以下用社媒 15歲少年提告違憲

住在澳洲內陸(Outback)的15歲少年萊利．艾倫(Riley Allen)，不知道一但澳洲的全球首例社群媒體禁令在1...

