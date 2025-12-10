加薩和平有進展 達飛海運率先重啟紅海往返航線

法國達飛海運（CMA CGM）計劃增開經由蘇伊士運河的航次。隨著葉門胡塞組織上個月表示將停止在紅海發動襲擊，商船業者正評估是否復航。

根據這家貨櫃航運公司官網公布的最新航班，往返印度、巴基斯坦和美國東岸的「印度美洲特快」（India America Express）航線都將行經蘇伊士運河。首艘貨櫃輪將於下個月自喀拉蚩啟航，這也將是法國航運集團幾個月來首次恢復返程行經紅海的航線。

貨櫃航運業者這兩年來大多避開了蘇伊士運河。隨著 10 月加薩停火生效，胡塞組織上個月表示將結束襲擊後，業者也評估重返這條關鍵的貿易航線。

海事情報集團 Xeneta 首席分析師 Peter Sand 說：「到目前為止，是否經由蘇伊士運河仍採逐案辦理。」他說：「這次不同的是，達飛海運承諾 Indamex 航線全程行經運河，涵蓋去程和返程。」

根據克拉克森研究（Clarksons Research）統計，在胡塞組織發動襲擊之前，全球海運貿易量中大約1/10經由紅海。許多船隻被迫繞道非洲南端，這不僅讓航行時間多出好幾周，也推高了航運價格。

Marsh 船舶戰爭險經紀人 Dylan Mortimer 告訴英國金融時報，紅海的戰爭風險保險費率已比2024年年中緊張局勢高峰期的價格下降約七成。

話雖如此，費率已開始趨於穩定。Marsh 海事與貨物部門主管 Marcus Baker 認為，保費最近已開始止跌，要再往下走，前提是「必須有一段持續穩定的期間」。

馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）告訴英國金融時報，會「循序漸進」決定何時重返紅海。他讚賞加薩和談有進展，現正對行經紅海和蘇伊士運河做安全審查。