再扮和事佬！泰柬衝突延燒第三天 川普宣布將親自打電話斡旋停火

美國總統川普曾在7月斡旋泰國與柬埔寨停火，結束兩國持續5天的戰鬥。但泰柬之間的新一輪交火10日進入第三天，川普表示自己將打電話阻止這場衝突。

路透報導，泰國泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）9日受訪時表示，他認為邊境衝突沒有談判的可能性，並補充指出，目前情勢不利於第三方調解。與此同時，柬埔寨總理洪瑪內一名高級顧問向路透表示，柬埔寨「隨時準備對話」。

川普美東時間9日在賓州造勢活動上發言時，列舉幾場自稱曾協助終止的戰爭，包括巴基斯坦與印度、以色列與伊朗之間的衝突，隨後談到再度爆發的泰柬衝突。

他說：「我不想提這個，就說柬埔寨和泰國吧，今天又突然開打，明天我得打一通電話。還有誰能說，我要打一通電話就能阻止兩個非常強大的國家，泰國和柬埔寨的戰爭？」

川普此前曾與泰柬兩國領導人通話，7月時利用貿易談判的籌碼促成了停火，並在自7月戰事後的脆弱休戰中扮演核心角色。不過，希哈薩向路透表示，他不認為應該用關稅威脅來迫使泰國談判。