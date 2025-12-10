韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

快訊

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
南韓總統李在明。（美聯社）
近期韓國爆出不論在野黨、執政黨都有政治人物收受統一教（世界和平統一家庭聯合會）賄絡的爭議，對此韓國總統李在明今天下達指示，無論朝野、地位高低，都要嚴正調查。

根據韓聯社今天報導，近期在野黨、執政黨陣營都有人被爆出與統一教有不當接觸，爭議持續擴大。總統辦公室今天表示，「總統已就特定宗教團體與政治人物之間涉嫌非法勾結的爭議下達指示」。

總統辦公室相關人士表示，李在明對於政教勾結表達了斬草除根的意志，也代表了他對這件事的嚴重性判斷，「若特定宗教與政治人物間確實有不當接觸，甚至涉及非法行為，總統的立場是調查時不需要區分朝野」。

李在明曾在2日國務會議上表示，若有宗教財團違反政教分離原則，以組織化、系統化方式介入政治，這是違反憲法的行為，「聽說日本對類似案例下達宗教財團解散命令，希望能以此借鏡」。

李在明於昨天國務會議上再度問起此事，詢問法制處長曹源徹說：「之前指示研究解散利用非法資金做奇怪事情的宗教團體，你有研究了嗎？」

報導指出，特別檢察組調查團隊日前就統一教前世界本部長尹英鎬（音譯）涉嫌在2022年大選前後組織性資助國民力量黨議員一事展開調查。

尹英鎬在接受調查時表示，他不只資助國民力量人士，也資助過共同民主黨等執政陣營人士，不過特檢團隊卻未對執政黨相關人士進行調查，因此引發「偏頗調查」爭議。

