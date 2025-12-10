快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

AUKUS核潛艦計畫挑戰浮現 澳洲承諾持續檢視因應

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）防長會議在華盛頓舉行前，澳洲國防部長馬勒斯今天表示，澳洲將保持高度自我檢視的態度，來面對AUKUS核潛艦計畫挑戰。

美國官員上週表示，五角大廈對AUKUS的審查發現一些可使該協議「站在最強基礎」的領域，但這些審查結果尚未公開。

2021年宣布的AUKUS是澳洲有史以來最大規模的國防計畫，將看到美國指揮的維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦從2027年起駐紮澳洲。數艘維吉尼亞級潛艦將從約2030年起售予澳洲，英國和澳洲日後也將合作建造全新的AUKUS級潛艦。

馬勒斯（Richard Marles）在澳洲廣播公司（ABC）專訪中表示，澳洲、英國與美國的國防部長將於美國時間今天在華盛頓會面，討論「如何更迅速地推動此項計畫」。

馬勒斯有信心，2027年底前，澳洲能在印度洋伯斯（Perth）的海軍基地駐紮4艘美國維吉尼亞級潛艦，儘管他表示，這需要「巨大的提升」，是個挑戰。

他說：「我們在提升勞動力技能，以完成所有必要工作方面，將面臨挑戰，包括潛艦的建造與維護。」

「我們需要以更細緻的方式審視這些問題…我們將持續這麼做，並在過程中保持高度自我檢視。」

他表示，AUKUS的其他挑戰還包括建立供應鏈，以及提升美國潛艦的生產速度等。

澳洲 潛艦 美國

延伸閱讀

澳洲禁16歲以下用社群媒體 我衛福部關注「滑到停不下來」成癮心理

舉澳洲16歲社群禁令 劉世芳：全球趨勢、不只是打詐而已

FB、YT入列！澳洲青少年禁用十大社媒上路 百萬帳號被迫封鎖

泓德澳洲光儲案場通過環評

相關新聞

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

紐約時報8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「強者簡報」（Overmatch Brief）指出，20年前，美國在太平洋的...

「怎聯繫朋友？」澳洲禁16歲以下用社媒 15歲少年提告違憲

住在澳洲內陸(Outback)的15歲少年萊利．艾倫(Riley Allen)，不知道一但澳洲的全球首例社群媒體禁令在1...

韓國鐵道、首爾地鐵罷工在即 首爾市府啟動應對

韓國鐵道公社與首爾交通公社的工會相繼預告罷工，首爾市也啟動緊急運輸對策，明天起將增加市區公車等替代交通工具，地鐵也會投入...

加薩和平有進展 達飛海運率先重啟紅海往返航線

法國達飛海運（CMA CGM）計劃增開經由蘇伊士運河的航次。隨著葉門胡塞組織上個月表示將停止在紅海發動襲擊，商船業者正評...

委內瑞拉馬杜洛「若倒台」美備妥多項因應方案

有線電視新聞網(CNN)9日報導，美國連續數月在加勒比海擴大軍事壓力之後，川普政府目前正在草擬因應計畫，為委內瑞拉強人總...

澳洲青少年社群禁令生效 總理稱最自豪改革、部長警告VPN漏洞不會長存

澳洲全球首創、旨在保護兒童免於手機成癮和網路危害的16歲以下社群媒體禁令10日起正式生效，政府的年齡限制App清單幾乎肯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。