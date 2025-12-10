AUKUS核潛艦計畫挑戰浮現 澳洲承諾持續檢視因應

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）防長會議在華盛頓舉行前，澳洲國防部長馬勒斯今天表示，澳洲將保持高度自我檢視的態度，來面對AUKUS核潛艦計畫挑戰。

美國官員上週表示，五角大廈對AUKUS的審查發現一些可使該協議「站在最強基礎」的領域，但這些審查結果尚未公開。

2021年宣布的AUKUS是澳洲有史以來最大規模的國防計畫，將看到美國指揮的維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦從2027年起駐紮澳洲。數艘維吉尼亞級潛艦將從約2030年起售予澳洲，英國和澳洲日後也將合作建造全新的AUKUS級潛艦。

馬勒斯（Richard Marles）在澳洲廣播公司（ABC）專訪中表示，澳洲、英國與美國的國防部長將於美國時間今天在華盛頓會面，討論「如何更迅速地推動此項計畫」。

馬勒斯有信心，2027年底前，澳洲能在印度洋伯斯（Perth）的海軍基地駐紮4艘美國維吉尼亞級潛艦，儘管他表示，這需要「巨大的提升」，是個挑戰。

他說：「我們在提升勞動力技能，以完成所有必要工作方面，將面臨挑戰，包括潛艦的建造與維護。」

「我們需要以更細緻的方式審視這些問題…我們將持續這麼做，並在過程中保持高度自我檢視。」

他表示，AUKUS的其他挑戰還包括建立供應鏈，以及提升美國潛艦的生產速度等。