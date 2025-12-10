成功拉攏社會黨 法總理通過預算案

法國總理勒克努展現協調手腕，說服反對黨社會黨支持預算，暫時克服少數執政困境！法國國民議會9日以247票比234票通過社會安全預算，讓總理勒克努避免遭到國會不信任投票。由於總統馬克宏的政黨在國會居於少數，之前因為法案協商困難，已有多位總理下台，勒克努此次突破實屬不易。

各方都不滿妥協

根據《英國廣播公司》報導，法國預算主要分成2大部分：主要預算與社會安全預算，此次國會通過的是社會安全預算，也有助增加未來主要預算通過的機率。勒克努說服與不屈法國、綠黨結成左派聯盟的社會黨倒戈，但也承諾暫停馬克宏心心念念想推動的提升退休年齡至64歲的改革，還有不動用《法國憲法》第49條之3的特殊條款。

社會黨主要領袖福爾與瓦洛讚揚了勒克努的妥協精神，並帶領社會黨議員投票支持預算案（約68票），但勒克努也失去原本執政聯盟的中右派政黨支持（約50席），而法國單一最大反對黨國民聯盟（有123席）也反對此項法案，高達93票棄權。共和黨領袖雷塔洛批評勒克努的讓步，長期來看恐讓法國財政陷入困境，左派則批評社會黨背叛初衷。

2年任期困難重重

《歐洲新聞網》提到，法國目前處於朝小野大的困境，執政聯盟僅有211席、反對黨高達364席，國會主要由馬克宏的中右派（161席）、極左派（171席）與極右派（130幾席）組成，國會相當分裂，且難以達成共識：極左派與執政黨不願與極右派合作，但極左派也不願與執政黨妥協。

勒克努已經是馬克宏第2任內的第5任總理，之前包括博恩、阿塔爾、巴尼耶、白胡等總理因為預算案無法通過國會，或是被不信任投票趕下台。馬克宏去年雖曾解散國會重新大選，但國會席次反而從250席縮減到211席左右，使得施政面臨更大的困境。馬克宏的任期到2027年，此後施政恐仍面臨很大的政治阻力。

【更多精采內容，詳見 】