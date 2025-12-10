Meta警告社群媒體禁令恐適得其反 澳洲總理力挺改革

快訊

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導

美國科技巨擘Meta今天指出，澳洲禁止16歲以下青少年使用社群媒體的政策，讓年輕用戶轉向監管較少的平台，反而使他們處於更不安全的環境。澳洲總理則稱從科技大廠手中「重新掌控主導權」。

綜合法新社報導，Meta在聲明中指出，「我們一再表達關切，認為這項欠缺周全規劃的法律，可能導致青少年轉向監管較少的平台或應用程式。我們現在已經看到這些憂慮成為現實。」

在澳洲，目前不在社群媒體禁令名單上、較少人知曉的聊天與圖片分享應用程式Lemon8和yope，近期下載量大幅攀升。

Meta表示，許多替代性應用程式並沒有提供相同的安全功能，例如其開發專為青少年設計的帳號設定。

Meta指出，「我們會遵守法律義務，但我們仍然擔心這項法律會讓青少年更不安全。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲已透過具有里程碑意義的法律禁止16歲以下青少年使用社群媒體，開始從強大的科技巨擘手中「重新掌控主導權」。

艾班尼斯在這項全球首創法律生效時演說：「這是世界領先的做法。澳洲藉此表明不能再退讓，這也是我們的家庭重新掌控主導權的展現。」

