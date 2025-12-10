快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

韓國鐵道、首爾地鐵罷工在即 首爾市府啟動應對

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
首爾地鐵示意圖。路透資料照
韓國鐵道公社與首爾交通公社的工會相繼預告罷工，首爾市也啟動緊急運輸對策，明天起將增加市區公車等替代交通工具，地鐵也會投入緊急人力、列車等，確保維持正常運行。

韓聯社報導，首爾市政府今天表示，之前已經成立緊急運輸對策本部，制訂各情況應對措施，「將與交通公社、韓國鐵道公社、公車業界、自治區與警方等相關機關合作，進行運行支援與現場管理」。

全國鐵道工會預告將於明天開始罷工，首爾市府表示，明天上班尖峰時段開始將增加市區公車，市區公車共344條一般路線的尖峰時段各延長1小時，預計可增加約2538班次。

地鐵方面，交通公社工會宣布自12日起罷工，首爾市府指出，12日起上班時段（上午7至9時）1至8號線將維持100%正常運行；下班時段（下午6至8時）2號線、5至8號線也將100%正常運行，整體運行率維持在88%左右。

負責營運首爾地鐵9號線第2、3階段區間的工會則預告明天起罷工。首爾市府指出，已確保維持正常運行所需的最少人力，計畫全天所有時段維持100%運行。

在鐵道工會與交通公社工會同時罷工的情況下，首爾市府將多投入161條公車路線，較平常增加1422班次；地鐵部分，下班時段將在2至4號線預備5組緊急列車，必要時立即投入。

市府也確保已有1萬3千名左右職員不參與罷工，還有其他協助支援的人力，可達平時人力約80%，並將在31個繁忙車站配置124名市府人員支援站務工作。

首爾市交通室長呂章權（音譯）表示，為了將市民的不便降至最低，從罷工前就動員所有可能的力量，「希望勞資雙方能以市民為優先，盡快達成協議，市府也會盡最大努力維持地鐵正常運行」。

首爾 罷工 公車路線

