快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

南韓：北韓朝西部海域發射多枚火箭炮 料為例行訓練

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

南韓軍方今天表示，北韓本週以多管火箭發射系統發射了10發炮彈。

南韓合同參謀本部官員對法新社表示，這些火箭炮昨天從朝鮮半島西部朝黃海方向發射。

南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）引述軍方官員報導，這次齊射屬於北韓軍隊例行的冬季訓練。

北韓尚未就此次發射發表評論。

南韓溫和派總統李在明先前表示，他認為應就前任政府據稱下令對北韓投放無人機與散布宣傳品一事向北韓道歉。

致力修補與北韓破裂關係的李在明此番表態後，平壤尚未做出回應。

北韓上一次發射多管火箭是上個月，就在美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）造訪南北韓邊界前數小時。

北韓也在李在明11月與中國國家主席習近平會談前幾分鐘發射了類似武器。

北韓 南韓 李在明

延伸閱讀

李在明會見軟銀會長孫正義 盼成日韓AI合作橋梁

6名南韓人遭北韓扣留 李在明不知情引韓媒批評

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

相關新聞

韓國鐵道、首爾地鐵罷工在即 首爾市府啟動應對

韓國鐵道公社與首爾交通公社的工會相繼預告罷工，首爾市也啟動緊急運輸對策，明天起將增加市區公車等替代交通工具，地鐵也會投入...

巴西國會審波索納洛減刑案 議員霸占議長席抗議

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因密謀政變遭判27年徒刑，國會下議院今天對波索納洛減刑法案進行表決時，...

泰國「資深哈日」成壽司郎全球最賺 日企搶攻隱藏商機

泰國自古以來與日本關係緊密，現代更擁有不輸台灣的深厚哈日文化，從動漫到壽司，都體現對日本文化的熱愛。隨冷鏈發展，日企如壽司郎、濱壽司等積極拓展泰國市場，消費者排長龍搶購原汁原味的日本料理，本地品牌從7-11設櫃跟進，泰國成為海外據點競逐新熱點。2025年掀起的握壽司浪潮，背後還隱藏哪些商機。

高市早苗重申竹島領土立場 韓國政府回應反駁

日本首相高市早苗在昨天國會答詢時重申「竹島在歷史事實與國際法上明確是日本固有領土」；對此韓國總統辦公室反駁，「獨島在歷史...

幼稚園就發平板？「注意力碎片化」正偷走孩子的學習力

九成美國教師直言：學生愈來愈依賴AI，閱讀耐力急速下滑。Pew調查更顯示，青少年使用AI完成作業的比率一年內翻倍。當注意力與深度思考被螢幕切割成碎片，孩子不只在課堂失去耐性，更可能在未來職場失去競爭力。台灣正全面推動數位學習，這些徵兆或許正是你孩子5年內的真實課堂縮影。

全民皆兵的陷阱！國家社會沒有共識，大量徵兵將導致戰略錯誤

面對川普2.0時代可能帶來的地緣政治變局，盟國被迫提高自我防衛能力已成定局。台灣除了面臨將國防預算提升至 GDP 5%以上的國際壓力外，單純的軍備採購已不足以應對挑戰，兵役改革同樣迫在眉睫。除了延長現行役期，是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。