快訊

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

芬蘭擔憂俄羅斯無人機威脅 強化反制防禦能力

中央社／ 芬蘭尼尼薩洛9日綜合外電報導

芬蘭軍方今天表示已採購數百台無人機探測器與干擾器。俄羅斯烏克蘭戰爭的經驗，讓北約東翼各國紛紛加強對於無人機的反制與防禦。

路透社報導，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，無人機在烏克蘭戰場已被廣泛使用。今年9月，約20架疑似俄羅斯無人機進入波蘭領空遭擊落後，北約各國更進一步強化對於無人機的反制能力。

芬蘭防空督察諾克萊寧上校（Mano-MikaelNokelainen）在芬蘭西南部尼尼薩洛（Niinisalo）軍事基地受訪時表示，芬蘭國防軍已採購數百台由立陶宛NT Service公司所生產的SkyWiper Omni Max干擾器。

諾克萊寧表示，這些干擾器將部署在軍事基地等關鍵基礎設施周圍，它們能形成一個覆蓋數百公尺的保護罩，阻擋無人機的控制、視訊與導航訊號。

芬蘭領土與俄羅斯相鄰，並已於2023年加入北大西洋公約組織（NATO）。諾克萊寧表示，「（干擾器）對部隊防衛至關重要，它可以阻止無人機飛越部隊上空。」

除了干擾器，芬蘭軍方還採購芬蘭Sensofusion公司生產的手持式Airfence無人機探測器，以及以色列Smartshooter公司生產的Smash步槍附加瞄準器，這些裝備有助於瞄準與擊落無人機。

諾克萊寧表示，這些新裝備旨在對抗小型無人偵察機，但他拒絕透露芬蘭對抗大型無人機的能力細節。

芬蘭陸軍指揮官瓦利馬基（Pasi Valimaki）中將表示，芬蘭擁有近1000架第一人稱視角（FPV）無人偵察機，其中一些產自美國，另一些則由芬蘭Insta公司製造。後者將用於訓練，每年培訓新進無人機飛行員可達500名。

芬蘭軍方還計劃明年訂購更多不同大小與類型的無人機以及反無人機裝備，但瓦利馬基表示，由於這個領域的技術發展日新月異，囤積過多可能很快就會成為毫無意義的落伍設備。

芬蘭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

車諾比核電廠防護罩遭無人機損壞 恐難防核洩漏

芬蘭駐台代表讚F:F:F音樂節 稱許台芬合作前景寬廣

新普11月合併營收月增1.7% 攀兩年高點

相關新聞

幼稚園就發平板？「注意力碎片化」正偷走孩子的學習力

九成美國教師直言：學生愈來愈依賴AI，閱讀耐力急速下滑。Pew調查更顯示，青少年使用AI完成作業的比率一年內翻倍。當注意力與深度思考被螢幕切割成碎片，孩子不只在課堂失去耐性，更可能在未來職場失去競爭力。台灣正全面推動數位學習，這些徵兆或許正是你孩子5年內的真實課堂縮影。

全民皆兵的陷阱！國家社會沒有共識，大量徵兵將導致戰略錯誤

面對川普2.0時代可能帶來的地緣政治變局，盟國被迫提高自我防衛能力已成定局。台灣除了面臨將國防預算提升至 GDP 5%以上的國際壓力外，單純的軍備採購已不足以應對挑戰，兵役改革同樣迫在眉睫。除了延長現行役期，是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

影音串流巨頭Netflix收購華納兄弟探索公司旗下影視製作及串流部門的交易出現變數，美國總統川普12月7日說他會介入，隔天，派拉蒙天空之舞就出高價意圖敵意併購華納兄弟。派拉蒙的老闆是川普盟友、甲骨文創辦人艾里森的兒子，而敵意併購的出資人名單上，赫然見到川普女婿庫許納的私募基金。 眾所周知，Netflix共同創辦人哈斯廷斯（Reed Hastings）是民主黨大金主，與川普一向不友好，儘管Netflix收購華納的交易不包含美國有線電視新聞網（CNN），但派拉蒙提出的併購案包含CNN，若敵意併購成功，川普家族將成為他的死敵CNN的大股東之一，這場敵意併購大戲有什麼政治盤算和爭議？

泰柬衝突12死 雙方矢言續戰

泰柬兩國邊境交戰九日升級，雙方至少十二人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民...

億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（AndrejBabis）今天再度出任捷克總理，這可能預...

外交僵局未解…立陶宛稱對大陸態度開放 但拒接受涉台代表處要求

立陶宛與中國外交僵局持續，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特透露中方提出與台灣代表處相關的請求。他強調，立陶宛對恢復與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。