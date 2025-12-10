芬蘭擔憂俄羅斯無人機威脅 強化反制防禦能力

芬蘭軍方今天表示已採購數百台無人機探測器與干擾器。俄羅斯與烏克蘭戰爭的經驗，讓北約東翼各國紛紛加強對於無人機的反制與防禦。

路透社報導，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，無人機在烏克蘭戰場已被廣泛使用。今年9月，約20架疑似俄羅斯無人機進入波蘭領空遭擊落後，北約各國更進一步強化對於無人機的反制能力。

芬蘭防空督察諾克萊寧上校（Mano-MikaelNokelainen）在芬蘭西南部尼尼薩洛（Niinisalo）軍事基地受訪時表示，芬蘭國防軍已採購數百台由立陶宛NT Service公司所生產的SkyWiper Omni Max干擾器。

諾克萊寧表示，這些干擾器將部署在軍事基地等關鍵基礎設施周圍，它們能形成一個覆蓋數百公尺的保護罩，阻擋無人機的控制、視訊與導航訊號。

芬蘭領土與俄羅斯相鄰，並已於2023年加入北大西洋公約組織（NATO）。諾克萊寧表示，「（干擾器）對部隊防衛至關重要，它可以阻止無人機飛越部隊上空。」

除了干擾器，芬蘭軍方還採購芬蘭Sensofusion公司生產的手持式Airfence無人機探測器，以及以色列Smartshooter公司生產的Smash步槍附加瞄準器，這些裝備有助於瞄準與擊落無人機。

諾克萊寧表示，這些新裝備旨在對抗小型無人偵察機，但他拒絕透露芬蘭對抗大型無人機的能力細節。

芬蘭陸軍指揮官瓦利馬基（Pasi Valimaki）中將表示，芬蘭擁有近1000架第一人稱視角（FPV）無人偵察機，其中一些產自美國，另一些則由芬蘭Insta公司製造。後者將用於訓練，每年培訓新進無人機飛行員可達500名。

芬蘭軍方還計劃明年訂購更多不同大小與類型的無人機以及反無人機裝備，但瓦利馬基表示，由於這個領域的技術發展日新月異，囤積過多可能很快就會成為毫無意義的落伍設備。