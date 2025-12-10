智利總統決選兩極化對立 移民與治安成選戰關鍵

南美洲國家智利即將於14日舉行總統決選，兩位候選人立場南轅北轍，一位是由廣泛左派聯盟支持的共產黨籍賈拉，另一位是虔誠的極右派政治人物卡斯特，後者對治安與移民政策採取強硬路線。

法新社報導，賈拉（Jeannette Jara）在11月16日的首輪投票中領先，但民調顯示，共和黨（RepublicanParty）主席卡斯特（Jose Antonio Kast）若能動員大批保守選民，有望逆勢勝出。

在過去總統大選中，59歲的卡斯特為1973至1990年間執政的皮諾契特（Augusto Pinochet）獨裁統治辯護，且反對墮胎、離婚與同婚。這一次，身為九個孩子的父親，他將自己定位為務實的民主派，刻意與區域內其他極右派領袖的強硬作風保持距離。

他的政見以打擊犯罪與嚴控移民為核心。

卡斯特矢言將遣返約33萬名無證移民，並將激增的組織犯罪歸咎於這些移民，他主張興建圍牆、設立柵欄與壕溝以強化智利與玻利維亞間的邊界防護。

他說：「如果他們不自願離開，我們就會把他們找出來。」

卡斯特以薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）作為施政榜樣。

他在競選中兩度站在防彈玻璃後發表演說，此舉遭賈拉批評是「製造恐懼」操作。

卡斯特出身德國移民家庭，為10個孩子中的么兒。

媒體調查揭露，他父親出生於德國，曾加入希特勒（Adolf Hitler）領導下的納粹黨。卡斯特稱父親在二戰期間被強制徵召進德國軍隊，並否認他支持納粹。卡斯特的父親後來在智利經營香腸事業有成。

51歲的賈拉是智利政壇中少見的工人階級候選人。

她在智利首都聖地牙哥（Santiago）北部長大，為了支付學費曾在果園打工、也當過收銀員。

賈拉14歲起就是共產黨黨員，然而她屬於黨內較開明的一派。

她領導一個由九個中間偏左政黨組成的聯盟，勇於挑戰黨內路線，她曾公開批評古巴，並稱委內瑞拉的馬杜洛（Nicolas Maduro）是「獨裁者」。

賈拉在這次決選中，主張將最低工資提高至接近每月800美元、強化勞工權益、提升鋰礦產量，同時正視公共安全議題。

支持者認為她的人生經歷有助與選民產生共鳴，一名參與造勢的學生說：「她就是普通人，她理解一般人的處境。」