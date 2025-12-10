智利總統決選兩極化對立 移民與治安成選戰關鍵

快訊

中央社／ 聖地牙哥9日綜合外電報導

南美洲國家智利即將於14日舉行總統決選，兩位候選人立場南轅北轍，一位是由廣泛左派聯盟支持的共產黨籍賈拉，另一位是虔誠的極右派政治人物卡斯特，後者對治安與移民政策採取強硬路線。

法新社報導，賈拉（Jeannette Jara）在11月16日的首輪投票中領先，但民調顯示，共和黨（RepublicanParty）主席卡斯特（Jose Antonio Kast）若能動員大批保守選民，有望逆勢勝出。

在過去總統大選中，59歲的卡斯特為1973至1990年間執政的皮諾契特（Augusto Pinochet）獨裁統治辯護，且反對墮胎、離婚與同婚。這一次，身為九個孩子的父親，他將自己定位為務實的民主派，刻意與區域內其他極右派領袖的強硬作風保持距離。

他的政見以打擊犯罪與嚴控移民為核心。

卡斯特矢言將遣返約33萬名無證移民，並將激增的組織犯罪歸咎於這些移民，他主張興建圍牆、設立柵欄與壕溝以強化智利與玻利維亞間的邊界防護。

他說：「如果他們不自願離開，我們就會把他們找出來。」

卡斯特以薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）作為施政榜樣。

他在競選中兩度站在防彈玻璃後發表演說，此舉遭賈拉批評是「製造恐懼」操作。

卡斯特出身德國移民家庭，為10個孩子中的么兒。

媒體調查揭露，他父親出生於德國，曾加入希特勒（Adolf Hitler）領導下的納粹黨。卡斯特稱父親在二戰期間被強制徵召進德國軍隊，並否認他支持納粹。卡斯特的父親後來在智利經營香腸事業有成。

51歲的賈拉是智利政壇中少見的工人階級候選人。

她在智利首都聖地牙哥（Santiago）北部長大，為了支付學費曾在果園打工、也當過收銀員。

賈拉14歲起就是共產黨黨員，然而她屬於黨內較開明的一派。

她領導一個由九個中間偏左政黨組成的聯盟，勇於挑戰黨內路線，她曾公開批評古巴，並稱委內瑞拉的馬杜洛（Nicolas Maduro）是「獨裁者」。

賈拉在這次決選中，主張將最低工資提高至接近每月800美元、強化勞工權益、提升鋰礦產量，同時正視公共安全議題。

支持者認為她的人生經歷有助與選民產生共鳴，一名參與造勢的學生說：「她就是普通人，她理解一般人的處境。」

移民 智利 德國

幼稚園就發平板？「注意力碎片化」正偷走孩子的學習力

九成美國教師直言：學生愈來愈依賴AI，閱讀耐力急速下滑。Pew調查更顯示，青少年使用AI完成作業的比率一年內翻倍。當注意力與深度思考被螢幕切割成碎片，孩子不只在課堂失去耐性，更可能在未來職場失去競爭力。台灣正全面推動數位學習，這些徵兆或許正是你孩子5年內的真實課堂縮影。

全民皆兵的陷阱！國家社會沒有共識，大量徵兵將導致戰略錯誤

面對川普2.0時代可能帶來的地緣政治變局，盟國被迫提高自我防衛能力已成定局。台灣除了面臨將國防預算提升至 GDP 5%以上的國際壓力外，單純的軍備採購已不足以應對挑戰，兵役改革同樣迫在眉睫。除了延長現行役期，是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

影音串流巨頭Netflix收購華納兄弟探索公司旗下影視製作及串流部門的交易出現變數，美國總統川普12月7日說他會介入，隔天，派拉蒙天空之舞就出高價意圖敵意併購華納兄弟。派拉蒙的老闆是川普盟友、甲骨文創辦人艾里森的兒子，而敵意併購的出資人名單上，赫然見到川普女婿庫許納的私募基金。 眾所周知，Netflix共同創辦人哈斯廷斯（Reed Hastings）是民主黨大金主，與川普一向不友好，儘管Netflix收購華納的交易不包含美國有線電視新聞網（CNN），但派拉蒙提出的併購案包含CNN，若敵意併購成功，川普家族將成為他的死敵CNN的大股東之一，這場敵意併購大戲有什麼政治盤算和爭議？

泰柬衝突12死 雙方矢言續戰

泰柬兩國邊境交戰九日升級，雙方至少十二人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民...

億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（AndrejBabis）今天再度出任捷克總理，這可能預...

外交僵局未解…立陶宛稱對大陸態度開放 但拒接受涉台代表處要求

立陶宛與中國外交僵局持續，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特透露中方提出與台灣代表處相關的請求。他強調，立陶宛對恢復與...

