快訊

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

曾為加薩戰事斷交2年 玻利維亞宣布將與以色列復交

中央社／ 拉巴斯9日綜合外電報導

玻利維亞新的右翼政府今天表示將恢復與以色列的外交關係，此舉是這個南美國家正在經歷劇烈地緣政治重組的最新跡象。玻利維亞曾是以色列對巴勒斯坦政策最猛烈的批評者之一。

法新社報導，玻利維亞外交部表示，玻國外交部長阿拉馬約（Fernando Aramayo）今天稍晚將在華府會見以色列外長，討論恢復雙邊關係事宜。

兩年前，玻利維亞前左翼政府因以色列在加薩（Gaza）對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）發動毀滅性軍事行動，而與以色列斷絕外交關係。

玻利維亞表示，此舉是保守派總統巴斯（RodrigoPaz）領導下新外交政策戰略一環，旨在「重建玻利維亞的國際聲譽、開創新的經濟機會，並加強直接有益於國家及海外公民的聯盟」。

玻利維亞外長阿拉馬約正在華府進行旋風式訪問，與美國官員會面。

玻國政府正努力讓與美國長期冷淡的關係升溫，並扭轉在「社會主義運動黨」（MAS）領導下近20年的強硬反西方政策。這些政策導致玻利維亞在經濟上被孤立，並在外交上與中國、俄羅斯和委內瑞拉結盟。

巴斯政府上個月已放寬對美國及以色列旅客的簽證限制。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）昨天在宣布他將與阿拉馬約會面時，感謝玻利維亞取消對以色列的簽證管制，並表示他在中間偏右參議員巴斯於10月19日勝選後，曾與他通話，表達「以色列希望開啟與玻利維亞關係新篇章」的願望。

巴斯上個月就任總統，結束了由莫拉萊斯（EvoMorales）創立的社會主義運動黨的主導地位。

莫拉萊斯過去曾是古柯種植工會領袖，於2006年成為玻國首位原住民總統。他在掌權後不久便驅逐了以色列大使，並因共同對美國和以色列的敵意，而與伊朗建立友好關係。

以色列 玻利維亞 外交部

延伸閱讀

駐以代表會僑胞：台以雙邊情誼持續升溫

梅爾茨結束訪以色列之行 歷史學者：沒多少人知道他是誰

美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休

88歲還得工作糊口！美國翁靠網友募得近4千萬台幣順利退休

相關新聞

幼稚園就發平板？「注意力碎片化」正偷走孩子的學習力

九成美國教師直言：學生愈來愈依賴AI，閱讀耐力急速下滑。Pew調查更顯示，青少年使用AI完成作業的比率一年內翻倍。當注意力與深度思考被螢幕切割成碎片，孩子不只在課堂失去耐性，更可能在未來職場失去競爭力。台灣正全面推動數位學習，這些徵兆或許正是你孩子5年內的真實課堂縮影。

全民皆兵的陷阱！國家社會沒有共識，大量徵兵將導致戰略錯誤

面對川普2.0時代可能帶來的地緣政治變局，盟國被迫提高自我防衛能力已成定局。台灣除了面臨將國防預算提升至 GDP 5%以上的國際壓力外，單純的軍備採購已不足以應對挑戰，兵役改革同樣迫在眉睫。除了延長現行役期，是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

影音串流巨頭Netflix收購華納兄弟探索公司旗下影視製作及串流部門的交易出現變數，美國總統川普12月7日說他會介入，隔天，派拉蒙天空之舞就出高價意圖敵意併購華納兄弟。派拉蒙的老闆是川普盟友、甲骨文創辦人艾里森的兒子，而敵意併購的出資人名單上，赫然見到川普女婿庫許納的私募基金。 眾所周知，Netflix共同創辦人哈斯廷斯（Reed Hastings）是民主黨大金主，與川普一向不友好，儘管Netflix收購華納的交易不包含美國有線電視新聞網（CNN），但派拉蒙提出的併購案包含CNN，若敵意併購成功，川普家族將成為他的死敵CNN的大股東之一，這場敵意併購大戲有什麼政治盤算和爭議？

泰柬衝突12死 雙方矢言續戰

泰柬兩國邊境交戰九日升級，雙方至少十二人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民...

億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（AndrejBabis）今天再度出任捷克總理，這可能預...

外交僵局未解…立陶宛稱對大陸態度開放 但拒接受涉台代表處要求

立陶宛與中國外交僵局持續，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特透露中方提出與台灣代表處相關的請求。他強調，立陶宛對恢復與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。