曾為加薩戰事斷交2年 玻利維亞宣布將與以色列復交

玻利維亞新的右翼政府今天表示將恢復與以色列的外交關係，此舉是這個南美國家正在經歷劇烈地緣政治重組的最新跡象。玻利維亞曾是以色列對巴勒斯坦政策最猛烈的批評者之一。

法新社報導，玻利維亞外交部表示，玻國外交部長阿拉馬約（Fernando Aramayo）今天稍晚將在華府會見以色列外長，討論恢復雙邊關係事宜。

兩年前，玻利維亞前左翼政府因以色列在加薩（Gaza）對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）發動毀滅性軍事行動，而與以色列斷絕外交關係。

玻利維亞表示，此舉是保守派總統巴斯（RodrigoPaz）領導下新外交政策戰略一環，旨在「重建玻利維亞的國際聲譽、開創新的經濟機會，並加強直接有益於國家及海外公民的聯盟」。

玻利維亞外長阿拉馬約正在華府進行旋風式訪問，與美國官員會面。

玻國政府正努力讓與美國長期冷淡的關係升溫，並扭轉在「社會主義運動黨」（MAS）領導下近20年的強硬反西方政策。這些政策導致玻利維亞在經濟上被孤立，並在外交上與中國、俄羅斯和委內瑞拉結盟。

巴斯政府上個月已放寬對美國及以色列旅客的簽證限制。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）昨天在宣布他將與阿拉馬約會面時，感謝玻利維亞取消對以色列的簽證管制，並表示他在中間偏右參議員巴斯於10月19日勝選後，曾與他通話，表達「以色列希望開啟與玻利維亞關係新篇章」的願望。

巴斯上個月就任總統，結束了由莫拉萊斯（EvoMorales）創立的社會主義運動黨的主導地位。

莫拉萊斯過去曾是古柯種植工會領袖，於2006年成為玻國首位原住民總統。他在掌權後不久便驅逐了以色列大使，並因共同對美國和以色列的敵意，而與伊朗建立友好關係。