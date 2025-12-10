快訊

全球首見！澳洲禁青少年用十大社媒今上路 FB、IG、YT入列

IG新功能「轉發限動到限動」被罵「超變態」！防被公審先改1設定

泰柬邊境衝突擴大 雙方互控砲擊平民區

中央社／ 曼谷／金邊9日綜合外電報導

泰國柬埔寨之間激烈的邊境戰鬥今天進入第2天，並擴散至新的戰線。兩國相互指控對方砲擊平民區，曼谷當局更矢言將繼續計畫中的軍事行動。

隨著泰柬兩國相互指責對方挑起8日再起的衝突，目前尚不清楚由美國總統川普於7月斡旋達成的脆弱停火協議，該如何、或者是否能夠獲得挽救。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的一名高階幕僚今天晚間告訴路透社，柬國「隨時準備好談判」，但泰國外交部長受訪時表示，他看不到任何談判的可能性，並補充說當前局勢不利於第三方調解。

泰國軍方表示，泰國戰車向一個被柬埔寨軍隊用作武器儲存區的邊境賭場綜合設施發射砲彈，同時戰機也連續第2天對空軍所稱的戰略軍事目標進行空襲。

泰國已明確表示，泰方意圖是削弱柬國發動攻擊的能力。一名高階將領昨天表示，軍方的目標是「在未來很長一段時間內，癱瘓柬埔寨的軍事能力」。

柬埔寨國防部表示，柬軍今天別無選擇，只能採取防禦行動，並指控泰國用砲彈「無差別且殘酷地針對平民住宅區」，但曼谷方面駁斥了這些指控。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透過聲明呼籲兩國立即停止敵對行動，並恢復執行10月峰會時，在川普見證下同意的降溫措施。

這次的戰鬥是自7月以來最激烈的一次，當時雙方進行了為期5天的火箭與重砲交火，是兩國近代史上最嚴重的衝突，造成至少48人喪生、30萬人流離失所，直到川普介入斡旋停火。

泰國 柬埔寨 軍事

延伸閱讀

川普自評經濟施政A+++++！鬆口將擴大關稅豁免

彭博揭內幕：川普放行輝達H200出口中國因美方認定華為技術逼近輝達

批歐洲、緩頰國內經濟 川普POLITICO專訪重點一覽

POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損

相關新聞

全民皆兵的陷阱！國家社會沒有共識，大量徵兵將導致戰略錯誤

面對川普2.0時代可能帶來的地緣政治變局，盟國被迫提高自我防衛能力已成定局。台灣除了面臨將國防預算提升至 GDP 5%以上的國際壓力外，單純的軍備採購已不足以應對挑戰，兵役改革同樣迫在眉睫。除了延長現行役期，是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

影音串流巨頭Netflix收購華納兄弟探索公司旗下影視製作及串流部門的交易出現變數，美國總統川普12月7日說他會介入，隔天，派拉蒙天空之舞就出高價意圖敵意併購華納兄弟。派拉蒙的老闆是川普盟友、甲骨文創辦人艾里森的兒子，而敵意併購的出資人名單上，赫然見到川普女婿庫許納的私募基金。 眾所周知，Netflix共同創辦人哈斯廷斯（Reed Hastings）是民主黨大金主，與川普一向不友好，儘管Netflix收購華納的交易不包含美國有線電視新聞網（CNN），但派拉蒙提出的併購案包含CNN，若敵意併購成功，川普家族將成為他的死敵CNN的大股東之一，這場敵意併購大戲有什麼政治盤算和爭議？

泰柬衝突12死 雙方矢言續戰

泰柬兩國邊境交戰九日升級，雙方至少十二人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民...

億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（AndrejBabis）今天再度出任捷克總理，這可能預...

外交僵局未解…立陶宛稱對大陸態度開放 但拒接受涉台代表處要求

立陶宛與中國外交僵局持續，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特透露中方提出與台灣代表處相關的請求。他強調，立陶宛對恢復與...

中俄軍機闖南韓防識區 應是中俄第10次聯合空中戰略巡航

南韓聯合參謀本部（聯參）9日消息，中國和俄羅斯共9架軍機當天一度進入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ）。當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。