宏國大選計票完成99% 總統指結果遭竄改控川普介選

中央社／ 德古西加巴9日綜合外電報導

宏都拉斯大選計票作業已完成99.40%，現任總統卡斯楚（XiomaraCastro）今天稱大選計票結果遭到篡改，並指控美國總統川普介選。

綜合法新社與宏都拉斯「前鋒報」（El Heraldo）報導，宏國11月30日舉行的總統大選已完成99.40%計票作業，川普（Donald Trump）支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前僅以微弱優勢領先。

位居第二的右派候選人納斯拉亞（SalvadorNasralla）同樣對疑似選舉舞弊提出抗議，他8日發文稱這次選舉結果遭到「竊取」。

卡斯楚今天在宏國中部一場造勢活動表示，人民帶著「勇氣與決心」參與這場選舉，但過程中充滿「威脅、脅迫、對初步計票系統（TREP）的操弄，以及竄改民意」。

卡斯楚更指控川普「介選」，稱他「威脅」宏都拉斯人民不要投票給執政黨候選人蒙卡達（RixiMoncada）。蒙卡達目前票數排名第三，大幅落後前兩名挺台候選人。

川普在宏都拉斯大選前夕表態支持阿斯夫拉，稱他為「自由的朋友」，還說納斯拉亞只是「假裝反共」。

另據路透社報導，約14.5%計票單出現不一致之處，預計未來數小時內進行特別計票審查，屆時各政黨代表、選舉機構和獨立觀察員將會出席。

這些有爭議的計票單可能涵蓋數以十萬計選票，足以改變目前的趨勢，從而使宏都拉斯政治不確定性升高。

特別計票審查完成之前，將維持初步計票結果。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）必須在12月30日前宣布勝選者。總統當選人預計明年1月就職，任期為2026年至2030年。

