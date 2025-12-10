諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤不明 頒獎前記者會取消

中央社／ 奧斯陸9日綜合外電報導

挪威諾貝爾協會宣布，原訂今天舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）記者會從延期改為取消，並表示不清楚馬查多目前身在何處。

路透社報導，現年58歲的馬查多，過去十年遭到委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府禁止出境，並已躲藏超過一年。

馬查多今年10月10日榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的獨裁者馬杜洛。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）說道：「我知道她（馬查多）想來、人也已經在途中，我目前所知只有這些。」

哈普威金補充說，他不確定馬查多能否及時抵達奧斯陸參加頒獎典禮。

他接受挪威廣播公司（NRK）訪問時表示：「我們將會確保這是一場莊嚴隆重的典禮，以表彰今年的獲獎者，同時聚焦委內瑞拉現況以及民主對和平的重要性。」

諾貝爾和平獎正式頒獎典禮訂當地時間10日下午1時（台灣時間10日晚間8時）在奧斯陸市政廳舉行，挪威國王哈拉德五世（King Harald V）與王后桑妮雅（Sonja），以及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在內至少4位拉丁美洲國家元首將會出席。

依照傳統，和平獎得主通常會在頒獎典禮前夕召開記者會。諾貝爾協會稍早宣布這場記者會延後舉行，隨後宣布取消。

該協會發表聲明說，「獲獎者本人先前受訪時已提到，前往挪威和奧斯陸的路途充滿挑戰」。

馬查多 諾貝爾 挪威

延伸閱讀

出境成逃犯 委國反對派領袖仍要親領和平獎

馬杜洛證實與川普通話　強調會談氣氛和諧

戰雲密布 教宗籲美勿以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛

美國再將委內瑞拉一團體列恐怖組織 劍指馬杜洛

相關新聞

泰柬衝突12死 雙方矢言續戰

泰柬兩國邊境交戰九日升級，雙方至少十二人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民...

既不信任也不需要 陸保競爭力 恐限制輝達晶片

輝達H200晶片獲准銷陸，在大陸市場引發強烈反應。英國金融時報報導，北京當局為了達到半導體生產自給自足，準備限制大陸企業...

觀察站／川普課稅 全面監控輝達供應鏈

美國總統川普將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取百分之廿五分潤，分潤費將由台灣出口到美國時支付。外界好...

億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（AndrejBabis）今天再度出任捷克總理，這可能預...

外交僵局未解…立陶宛稱對大陸態度開放 但拒接受涉台代表處要求

立陶宛與中國外交僵局持續，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特透露中方提出與台灣代表處相關的請求。他強調，立陶宛對恢復與...

中俄軍機闖南韓防識區 應是中俄第10次聯合空中戰略巡航

南韓聯合參謀本部（聯參）9日消息，中國和俄羅斯共9架軍機當天一度進入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ）。當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。