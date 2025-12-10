川普放行H200 黃仁勳還得跨國會關卡

美國總統川普八日證實將開放輝達對中國出售H200晶片，附帶條件是美國政府可對營收抽成百分之廿五。這項決定象徵輝達執行長黃仁勳的一大勝利，輝達評估至少帶來八十億美元商機。不過，國會民主黨人士與共和黨內對中鷹派有質疑，黃仁勳恐怕還得跨越美國政壇反彈的這座大山。

華爾街日報報導，白宮人工智慧（ＡＩ）主管塞克斯與商務部長盧特尼克傾向支持放行H200晶片，認為這是美中晶片競爭的折衷辦法，既能讓輝達和華為競爭，又不至於讓中國在ＡＩ領域超越美國。

川普十月底在釜山與中國國家主席習近平會談前，曾傳出包括國務卿魯比歐在內等多位高層官員及顧問認為，出於國家安全考量，建議川普不要在會中討論是否對中出售更高階的輝達Blackwell晶片。

儘管這次川普放行的H200性能還比不上Blackwell，但政治新聞網站Politico報導，多名國會議員擔憂此舉可能犧牲美國利益、讓中國獲得技術優勢，已有民主黨人發出強烈批評。

參議院銀行委員會民主黨首席議員華倫表示，這麼做恐加速中國在科技與軍事領域追求主導地位的企圖，並削弱美國經濟與國安，她呼籲國會通過跨黨派法案約束政府，並要求黃仁勳公開作證，在宣誓下說明相關情況。

國會山報也指出，這項決定很可能遭到華府對中鷹派反對，包括共和黨內部人士。他們主張不應向北京出售性能更強的晶片，認為這項技術正在提升中國的ＡＩ能力，使其在與美國的競爭中占上風。

白宮前科技與國安官員巴特尼克說，批准向中國出售H200的決定實在過於短視，中國的晶片能力將大幅推進，美國允許這類出口，看來並沒換到任何實質回報。