「很快拿回50%市場」川普：台灣晶片產業正移向美國

美國總統川普的對等關稅政策仍在最高法院審理，川普八日表示，現行關稅政策對解決美國遭剝削問題非常直接且有效，政府必須勝訴。川普也表示，如果當初有總統願意課徵百分之兩百的晶片關稅，美國不會失去晶片產業，但台灣晶片產業正移動到美國，美國很快會拿回百分之四十至五十的晶片市場。

川普八日與美國農民、農業代表舉行圓桌會議，並公布一二○億美元農業援助方案，以協助農民因應關稅政策和其他經濟衝擊。川普在會議中說，面對其他國家的剝削和不公平產業競爭，關稅是最快速的解決方法。

川普也說，美國因為其他國家的不公平競爭，失去超過百分之五十的汽車產業，美國也失去晶片產業，晶片產業都去了台灣。如果當初有總統願意課徵百分之百至百分之兩百晶片關稅，美國不會失去晶片產業，而晶片業正從台灣移動到美國，美國很快就會拿回百分之四十至百分之五十晶片市場。

川普上任後援引一九七七年「國際經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ），宣稱美國與其他國家貿易逆差已形成緊急狀態，因此制定關稅政策，但遭企業提告無權這麼做。

美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院先後裁定川普關稅政策違法，現已上訴至最高法院；最高法院日前舉行口頭辯論，多位大法官公開質疑關稅政策適法性。