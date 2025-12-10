聽新聞
0:00 / 0:00

「很快拿回50%市場」川普：台灣晶片產業正移向美國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國總統川普的對等關稅政策仍在最高法院審理，川普八日表示，現行關稅政策對解決美國遭剝削問題非常直接且有效，政府必須勝訴。川普也表示，如果當初有總統願意課徵百分之兩百的晶片關稅，美國不會失去晶片產業，但台灣晶片產業正移動到美國，美國很快會拿回百分之四十至五十的晶片市場。

川普八日與美國農民、農業代表舉行圓桌會議，並公布一二○億美元農業援助方案，以協助農民因應關稅政策和其他經濟衝擊。川普在會議中說，面對其他國家的剝削和不公平產業競爭，關稅是最快速的解決方法。

川普也說，美國因為其他國家的不公平競爭，失去超過百分之五十的汽車產業，美國也失去晶片產業，晶片產業都去了台灣。如果當初有總統願意課徵百分之百至百分之兩百晶片關稅，美國不會失去晶片產業，而晶片業正從台灣移動到美國，美國很快就會拿回百分之四十至百分之五十晶片市場。

川普上任後援引一九七七年「國際經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ），宣稱美國與其他國家貿易逆差已形成緊急狀態，因此制定關稅政策，但遭企業提告無權這麼做。

美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院先後裁定川普關稅政策違法，現已上訴至最高法院；最高法院日前舉行口頭辯論，多位大法官公開質疑關稅政策適法性。

川普 晶片

延伸閱讀

川普才批准銷陸！傳大陸將限制輝達H200晶片進口 恐與這原因有關

吉米金摩走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

Netflix併華納 川普才質疑「有問題」 女婿即挺派拉蒙

阻各州自管 川普將簽AI行政令 反對派：總統無權干預

相關新聞

川普放行H200 黃仁勳還得跨國會關卡

美國總統川普八日證實將開放輝達對中國出售H200晶片，附帶條件是美國政府可對營收抽成百分之廿五。這項決定象徵輝達執行長黃...

放行H200晶片 美專家憂為陸AI產業添火箭燃料

美國總統川普八日證實將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，美聯社指出，此舉凸顯華府對北京採取更友善態度，也說明輝達執行長...

「很快拿回50%市場」川普：台灣晶片產業正移向美國

美國總統川普的對等關稅政策仍在最高法院審理，川普八日表示，現行關稅政策對解決美國遭剝削問題非常直接且有效，政府必須勝訴。...

泰柬衝突12死 雙方矢言續戰

泰柬兩國邊境交戰九日升級，雙方至少十二人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民...

既不信任也不需要 陸保競爭力 恐限制輝達晶片

輝達H200晶片獲准銷陸，在大陸市場引發強烈反應。英國金融時報報導，北京當局為了達到半導體生產自給自足，準備限制大陸企業...

川普准輝達H200晶片輸陸 25%抽成費向台灣徵收

美國總統川普八日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中百分之廿五營收將支付給美國。他說，已告知中國國家主席習近平並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。