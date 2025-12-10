聽新聞
既不信任也不需要 陸保競爭力 恐限制輝達晶片

聯合報／ 編譯陳苓、記者陳宥菘陳湘瑾／綜合報導
北京當局為了確保本土晶片競爭力，準備限制大陸企業取得輝達先進晶片。（路透）
北京當局為了確保本土晶片競爭力，準備限制大陸企業取得輝達先進晶片。（路透）

輝達H200晶片獲准銷陸，在大陸市場引發強烈反應。英國金融時報報導，北京當局為了達到半導體生產自給自足，準備限制大陸企業取得這種先進晶片。知情人士透露，北京監管單位討論要限制取得H200，買家或許得通過許可程序，即繳交晶片申購書，來解釋本土供應商為何無法滿足其需求。

中國大陸利用美國晶片禁令推動本土晶片生產，以便與輝達競爭。中國發改委和工信部主掌當地的半導體自產計畫，也可能祭出其他措施，確保本土晶片的競爭力，包括禁止公營部門購買H200。

中國科技巨擘阿里巴巴、字節跳動、騰訊等樂見輝達先進晶片重返當地市場，這些陸企有些基本人工智慧功能，採用更多大陸晶片，但由於輝達產品效能較佳、維修容易，陸企更樂於使用輝達。但分析師預料，北京可能打壓輝達晶片銷售。

大陸科技業觀察家項立剛表示，H200晶片恐面臨H20晶片一樣情況，大陸會冷處理，不可能出現較大規模銷售。輝達是要清庫存，也是拯救美國經濟，但對大陸而言，中美博弈核心問題未解，包含輝達晶片的供應安全、使用安全等，以及大陸沒有H20晶片後也沒出現晶片荒，因此大陸無論是對H20晶片還是H200晶片，都是「既不信任，也不需要」。

騰訊科技指出，大陸國內大廠壓制了兩季的需求，隨著H200的解禁，今年未能交付的H20訂單需求或將轉換為新訂單，在明年釋放，屆時需求很大。至於是否衝擊大陸國產ＡＩ晶片？算力經銷商表示，H200對大陸客戶具有實際應用價值，基本用於訓練，而大陸國產ＡＩ晶片大部分用於推理場景，兩者並不直接衝突。

蓉和半導體諮詢ＣＥＯ吳梓豪示警，輝達重新對大陸銷售性能較高的高端ＧＰＵ，對大陸ＡＩ晶片長期來說並不是好事，對輝達生態的依賴可能無法扭轉。

被稱為大陸「國產通用ＧＰＵ第一股」的摩爾線程昨天發布，摩爾線程首屆ＭＵＳＡ開發者大會將在北京中關村國際創新中心開幕，摩爾線程創辦人張建中將闡述未來願景。

摩爾線程本月五日於上交所科創板ＩＰＯ，開盤報每股人民幣六五○元，較發行價每股一一四點二八元，上漲百分之四六八點七八，總市值突破人民幣三千億元。由於張建中曾任輝達中國區總經理，很多高管團隊來自輝達，因此外界也稱之為「中國版輝達」。

