觀察站／川普課稅 全面監控輝達供應鏈

美國總統川普將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取百分之廿五分潤，分潤費將由台灣出口到美國時支付。外界好奇，川普究竟打什麼算盤？白宮對於掌控輝達H200晶片流向中國「極度用心」，因為透過這項課稅執行措施，可嚴密監控輝達ＡＩ晶片流向中國，並可將輝達供應鏈全數攤在白宮眼皮下，未來可藉關稅調整，提供關稅減免促使相關供應鏈赴美生產。

輝達H200晶片供應鏈十分複雜，除了由台積電代工生產由輝達設計的H200晶片後，還得與ＳＫ海力士等記憶體廠送到台灣的高頻寬記憶體（ＨＢＭ），再封裝成CoW晶片後，交由日月光和矽品封好完成的CoWoS晶片後，再將晶片交由京元電進行成品測試，之後送到電子五哥如廣達、緯穎、華碩等組成晶片模組，放入機櫃後再出口到美國或其他由向輝達採購客戶指定地區，進行資料中心建置使用。

這個流程涵蓋供應商眾多，最後統合由一家公司向美國海關申請出口；這個角色可能由台灣輝達或台積電來扮演，至於輝達要支付給美國政府百分之廿五的分潤費，照常規也會由輝達支付。

北京當局為了確保本土晶片競爭力，準備限制大陸企業取得輝達先進晶片。（路透）

一位長期研究半導體地緣政治的專家分析，美國海關改這樣的課稅方式，主要是在避免輝達以多報少，讓H200晶片或搭載H200的伺服器流向中國時，能全數攤在白宮眼皮掌控下，全盤監督這項敏感晶片流向中國的數量，雖然美方這項政策鬆綁，中國基於民族情結不一定埋單，但白宮此策略將可更嚴密監控輝達H200晶片的流向。

除此之外，白宮可透過執行面，了解輝達每家供應商的重要位階，未來透過關稅減免，鼓勵赴美製造、組裝及設廠，強化美國半導體供應鏈，台積電增提千億美元投資已列入關稅減免之列，但川普希望更多的半導體供應商赴美投資，也是這次背後的精打細算。

明年四月，川普將訪問中國，在這段期間，美中至少不會激烈碰撞。中經院區域發展研究中心主任劉大年解讀，川普的思維並不是要永久封死出口，而是保留彈性、等待可以「交換」的時機，「他本來就把出口管制當成和其他國家談條件的籌碼，既然願意放行H200，一定要換到好處」；這次百分之廿五抽成或許可費用，本質上就像美國政府以零成本「插乾股」。

川普是典型商人頭腦，不論是關稅、貿易制裁或出口禁令，都不是鐵板一塊，而是看美國能從中得到什麼利益？