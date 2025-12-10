聽新聞
泰柬衝突12死 雙方矢言續戰
泰柬兩國邊境交戰九日升級，雙方至少十二人喪命，泰軍指控柬軍當天以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民，雙方均矢言繼續打。美國國務卿魯比歐九日表示，美國憂心泰柬邊境戰事和傷亡，強烈敦促立即停止敵對行動。
泰柬最新衝突始於七日，雙方都指責對方先開火。八日戰事明顯升溫，泰軍出於自衛空襲柬國，並稱僅針對軍事目標，未影響平民。泰國九日說，已在沿海噠叻省境內發現柬軍並驅逐，但未提供更多細節。泰國官員說，已三名軍人戰死，廿九人受傷。
柬國國防部則說，泰軍八日午夜過後向邊境奧多棉吉省開火，兩名平民遭砲火炸死；自八日起，柬國九名平民遇害，廿人重傷。該部發言人蘇潔達說，泰軍已在普里維希省和奧多棉吉省對柬軍發動攻擊，並指控泰方在數座百年古剎附近以戰車開火。
泰國總理阿努廷九日說，柬國尚未就可能的協商事宜與泰方接洽，作戰將繼續，政府將依既定計畫支持各種軍事行動。柬國總理洪馬內的父親、廣被視為實質領袖的參議院議長洪森九日發文說，柬國八日雖避免採取報復，但當夜已開始回擊泰軍，將透過還擊「削弱並摧毀敵軍」。
泰國已從五個邊境省份疏散四十三點八萬名平民，柬國說已讓數十萬民眾避難。雙方這波衝突是自七月以來最激烈一次。泰柬七月的五天邊境衝突曾導致四十八人死亡，後來在川普、馬來西亞總理安華和北京斡旋下達成停火協議，川普十月在大馬見證兩國簽署擴大版停火協議。
川普暫未親自公開對新的泰柬衝突置評。今年稍早斡旋時，川普告訴泰柬領袖，除非停戰，華府與兩國的關稅談判將暫停，藉此成功調停。但泰國外交部長希哈薩九日向路透說，不應用關稅威脅來施壓泰柬談判，強調衝突是否緩和取決於柬國。
