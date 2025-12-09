埃及政府闢謠 25美元單次旅遊簽證未漲價
近期埃及社交圈及部分當地媒體流傳埃及政府調高入境簽證費用的新聞。埃及旅遊和文物部8日特別聲明這些說法錯誤，埃及旅遊簽證費仍維持現行的25美元，並表示任何變更將由官方管道宣布。
埃及政府所屬「埃及國家資訊服務中心」（EgyptState Information Service Center）9日發表埃及旅遊和文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）於8日的聲明，否認已將入境簽證費從25美元（約新台幣778元）提高至45美元（約新台幣1400元），並稱當地部分媒體對此報導的說法是謠言，完全沒有根據。
聲明表示，埃及旅遊和文物部尚未發布任何提高簽證費的決定；並澄清，最近對2025年第175號法律的修訂，僅規定最高簽證費為45美元，但不影響現行25美元收費標準。
埃及旅遊和文物部強調，任何未來有關簽證程序或費用的變更，都將由相關部門透過官方管道宣布。
埃及國家資訊服務中心表示，目前唯一確定的是簽證費用最高限額；並未對現行簽證費用實際調高價格。
有意前來埃及觀光的台灣旅客，目前主要有兩種簽證方式：電子簽證（eVisa）和落地簽證（Visa onArrival）。
電子簽證可事先上網（https://visa2egypt.gov.eg）申請，約5-7個工作日內收到PDF電子簽證；或是直接在飛機落地後進入航廈時，從機場銀行購買簽證貼紙。網路電子簽證和入境落地簽證的單次簽證費用均為25美元，一次可停留一個月。
