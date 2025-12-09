依賴與去風險兩難 德外長訪中尋求務實交流

德國對中國推動國安去風險及企業依賴矛盾加劇之際，外長瓦德福8日展開為期兩天訪中行程。他今天在廣州受德媒訪問表示，此行讓他感受到北京願就關鍵議題展開具體對話，有助德國在外交與經濟政策上，尋找新的平衡點。

瓦德福（Johann Wadephul）原訂10月訪問中國，但行前安世半導體（Nexperia）在中國生產的晶片遭突襲式限制出口，引發德方不滿；他本人又多次批評中國在印太擴張，使雙邊氣氛緊張，訪中計畫延至本週才成行。

德國新政府上任後，對中國在依賴與去風險（de-risking）間擺盪，南德日報（SZ）報導，行前不少外交官員坦言，德國官方正面臨兩難，一方面擔憂德國在稀土、藥品、半導體等攸關國安的產業依賴加深，陷入「新的中國依賴陷阱」。

另一方面，德國企業普遍不願撤離中國市場，甚至持續擴大投資，使政府很難全面推動去風險政策。

德國海外商會（AHK）近日發布的調查即顯示，在600多家受訪在中國的德企中，超過九成表示將繼續留在中國，超過半數計畫加大投資。企業認為，中國仍是能帶來穩定增長的市場；當前部分產業的創新，如電動車、電池與消費端人工智慧應用，更來自中國。

儘管如此，該調查也呈現在中德企面臨日益複雜挑戰，包括中國採購傾向支持本土企業、稀土等關鍵材料的出口審批程序愈趨不透明，增加供應鏈不確定性。

帶著這些複雜背景，瓦德福此行首站抵達北京，與中國外長王毅會談。根據德國外交部新聞稿，瓦德福向中方反映企業對關鍵原物料供應的不安，包括稀土出口審批速度、鋼鐵與電動車等產業的產能過剩問題，強調穩定、透明與可預期的供應鏈對德國企業的重要性。

此外，瓦德福也向中方提出德國希望就全球氣候議題、印太安全局勢、以及俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭等議題保持對話；他表示，德中兩國在許多重大議題上有必要維持密切溝通。

結束北京行程後，瓦德福今天抵達廣州，參訪當地高科技產業聚落，了解中國在半導體、人工智慧與新創科技領域的發展。

瓦德福在廣州接受德媒訪問對2天訪中行評價正面，表示儘管過去幾年德中關係存在嚴重分歧，仍能看見與中國展開建設性合作的機會。此行也讓他感受到，「中國和德國一樣，非常希望進行嚴肅而具體的交流。」

瓦德福並表示，他與稍早副總理兼財長克林拜耳（Lars Klingbeil）的訪中行，為德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）明年初訪中行做好準備。

他說，梅爾茨十分清楚德中政治與經濟關係的重要性，而這些務實且直接的接觸，有助德國在經濟與外交政策上，尋找新平衡點。