蘇丹內戰期間涉屠殺虐待 民兵領袖遭國際法院判20年

中央社／ 海牙9日綜合外電報導

蘇丹民兵組織詹賈威（Janjaweed）領袖之一阿布杜拉曼被控20年前在達佛地區（Darfur）犯下數項戰爭罪與違反人道罪，已遭國際刑事法院（ICC）判決有罪，今天被判處20年徒刑。

法新社報導，惡名昭彰的詹賈威是20年前由蘇丹政府提供武器組成的準軍事部隊，成員大多為阿拉伯人，目的為了屠殺蘇丹西部達佛地區多為黑人組成的非洲部落。

又名庫沙卜（Ali Kushayb）的阿布杜拉曼（AliMuhammad Ali Abd-Al-Rahman）遭到國際刑事法院檢察官辦公室指控2003至2004年間在達佛地區犯下31項違反人道罪和戰爭罪，罪行包括強暴、謀殺與酷刑。

國際刑事法院先前已裁定其中27項罪名成立，認定現年76歲的阿布杜拉曼是詹賈威領袖之一，於蘇丹內戰期間「積極」參與多項戰爭罪行。他則否認自己是詹賈威的高階幹部。

檢察官尼柯爾斯（Julian Nicholls）要求將阿布杜拉曼判處無期徒刑，審判長柯納（Jonna Korner）今天則判處他20年徒刑，但在法庭上朗讀被害人證詞，稱他進行「一系列滅絕、羞辱和驅逐的行動」，並「親自執行毆打」，包括用斧頭，還下令執行處決。

阿布杜拉曼2020年2月逃往中非共和國，因當時新的蘇丹政府宣布有意配合國際刑事法院調查；同年6月他便因「走投無路」投案。柯納表示這是他刑期減輕的原因之一，其他考量包括其年齡及羈押期間表現。

