快訊

地牛翻身！ 20:01東部海域規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

中央社／ 布拉格9日綜合外電報導
支持美國總統川普的捷克億萬富翁巴比斯（圖）今天再度出任捷克總理，這可能預示捷克對烏克蘭援助將終止，與歐洲聯盟的關係也可能更加緊張。 法新社
支持美國總統川普的捷克億萬富翁巴比斯（圖）今天再度出任捷克總理，這可能預示捷克對烏克蘭援助將終止，與歐洲聯盟的關係也可能更加緊張。 法新社

支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（Andrej Babis）今天再度出任捷克總理，這可能預示捷克對烏克蘭援助將終止，與歐洲聯盟的關係也可能更加緊張。

法新社報導，捷克是歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，擁有1090萬人口。現年71歲的巴比斯曾於2017年至2021年主政，如今再獲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）任命總理。

過去自稱「川普主義者」的巴比斯表示：「我向所有捷克公民承諾，將在國內外為大家的利益奮鬥。」

巴比斯領導的政黨「不滿公民行動」（ANO）在10月的國會選舉中勝出，並與兩個抱持懷疑歐盟立場的政黨結盟，組成聯合政府。

聯合政府在政策聲明中表示，歐盟「有其界限」，無權強推侵犯成員國主權的決策。

巴比斯在選戰期間也承諾減少對烏克蘭的援助。烏克蘭自2022年起遭俄羅斯全面入侵，捷克的前中間偏右政府曾給予烏克蘭人道及軍事援助。

捷克 烏克蘭 歐盟 川普

延伸閱讀

川普新國安戰略報告批歐洲政策 歐盟反對干涉

波蘭總統訪捷克 兩國共同聲明：俄國是歐洲安全重大威脅

烏克蘭議會掛捷克國旗 回應捷眾議長取下烏國旗舉動

捷日混血岡村富夫出線！捷克史上首名極右派議長

相關新聞

億萬富豪巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係

支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（AndrejBabis）今天再度出任捷克總理，這可能預...

外交僵局未解…立陶宛稱對大陸態度開放 但拒接受涉台代表處要求

立陶宛與中國外交僵局持續，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特透露中方提出與台灣代表處相關的請求。他強調，立陶宛對恢復與...

中俄軍機闖南韓防識區 應是中俄第10次聯合空中戰略巡航

南韓聯合參謀本部（聯參）9日消息，中國和俄羅斯共9架軍機當天一度進入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ）。當...

停留約1小時…9架中俄軍機進入南韓防空識別區 韓急派戰機出動

韓聯社9日報導，南韓合同參謀本部（合參）9日指出，中國大陸和俄羅斯共9架軍機當天上午約10時，一度進入南韓東部和南部海域...

罕曝照片！紐西蘭上月穿越台灣海峽 遭7艘中共軍艦跟監

紐西蘭海軍輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月初通過台灣海峽。紐西蘭軍方今表示，奧特亞羅瓦號上月...

日本有三大地震危險帶 東京直下地震大敵是火災

日本東北地方8日深夜發生芮氏規模7.5強震，數十人受傷，一周內日本海溝與千島海溝有1%機率發生規模8以上巨大地震，不排除和311一樣。加上南海海槽及首都直下型地震，這是日本30年內發生巨大地震機率最高、災情會最慘重的三大地帶。日本近期將公布首都直下型地震的新版災情預測，聯合報數位版帶你了解，為何推估三分之二罹難者葬身火場，以及日政府不定期公布「被害想定」的用意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。