菲軍方偵測到2支中國大陸艦隊 重申台日局勢牽動自身安全

中央社／ 馬尼拉9日專電

在東亞局勢因中日對立陷入緊張之際，菲律賓軍方偵測到2支中國海軍艦隊相繼出現在週邊海域，包括遼寧號航母打擊群。軍方強調，台灣日本、菲律賓都位於第一島鏈，任何局勢變化都將牽動菲律賓安全。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會說，上週末期間偵測到一支以兩棲攻擊艦為核心的中國海軍編隊，通過菲律賓東部海域，航往澳洲方向。

崔尼代說，軍方也偵測到遼寧號航母打擊群出現在呂宋島東北部，靠近日本沖繩。

他補充，這2支艦隊的活動位置位於菲律賓200海里專屬經濟區（EEZ）以外，且彼此相隔甚遠，並無協同行動。

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達鎖定，日本政府7日凌晨透過外交與防衛兩管道，向中方提出強烈抗議。

崔尼代今天再次引述總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）說，日本、台灣和菲律賓同處第一島鏈，台灣或日本若有事都會影響到菲律賓，因此菲律賓軍方已把整個區域都納入監測範圍。

另一方面，崔尼代表示，軍方在12月首週偵測到20艘中國海軍與海警船艦，分別出現在「西菲律賓海」，也就是南海菲律賓聲索區域，包括黃岩島、仁愛暗沙、中業島以及仙賓暗沙。

菲律賓媒體詢問，和去年相比，中國今年在「西菲律賓海」的「侵擾」是否增加，崔尼代回應，情勢有起伏，菲方尚未以年度方式進行完整比較，但只要中方持續「未經授權進入」於這片海域，侵犯升級的可能性就會一直存在。

