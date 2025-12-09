中俄軍機闖南韓防識區 應是中俄第10次聯合空中戰略巡航

南韓聯合參謀本部（聯參）9日消息，中國和俄羅斯共9架軍機當天一度進入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ）。當天進入防識區的中俄軍機包括轟炸機和戰鬥機，其中中方2架和俄方4架軍機正在參加中俄聯合軍演。中國大陸和俄羅斯方面目前都未公布相關消息，但中俄籍可能在今日展開第10次聯合空中戰略巡航。

韓聯社報導，聯參表示，9日上午10時許，7架俄羅斯軍機和2架中國軍機先後進入南韓東部和南部防識區，隨後離開，未進入南韓領空。據悉，中俄軍機在南韓防識區停留約1小時。

韓軍在中俄軍機進入防識區之前已探測到相關動向，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況。

聯參負責人表示，俄羅斯軍機進入東部的鬱陵島和獨島上空防識區，中國軍機則進入南部的離於島（蘇岩礁）上空防識區，之後兩國軍機在對馬島上空會合。中俄軍機通常每年一至兩次在韓半島附近空域進行聯合軍演。

南韓軍方一名負責人表示，韓俄兩國海軍設有熱線電話，韓方撥打電話詢問相關情況時俄方回應稱，正在進行常規訓練，俄方不會進入韓方領空。而韓中兩軍沒有熱線，未能詢問中方情況。中方軍機進入的離於島上空為韓中防識區重疊區域，中方飛機每年約有90-100次進入該區域。

大陸國防部尚未對此公布相關消息。去年11月，中俄雙方在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航，是自2019年以來中俄兩軍組織的第9次；同年7月25日，中俄兩軍在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航，為大陸空軍飛機首次赴白令海相關空域執行巡航任務。

去年11月的中俄第9次聯合空中戰略巡航，中俄分別派出轟-6K、圖-95重型轟炸機以及護航戰機編隊，通過日韓間的對馬海峽和宮古海峽，觸動日韓戰機升空監控，並引發嚴正關切和抗議。大陸國防部新聞發言人張曉剛當時表示，中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計劃內例行項目，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

國家安全研究所副研究員劉蕭翔曾指出，相較於中俄其他聯合軍演，聯合空中巡航顯然是相對不受外在因素影響的軍事行動。此即中俄為何將巡航頻率升高與常態化之故，況且軍演除能增進雙方的熟稔與默契，又能向對手傳遞政治訊息，故多在特定事件之後或情勢對中俄兩國不利時實施。