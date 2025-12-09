停留約1小時…9架中俄軍機進入南韓防空識別區 韓急派戰機出動

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓東部外海的獨島（日本稱竹島）空拍圖，攝於2012年8月。路透
南韓東部外海的獨島（日本稱竹島）空拍圖，攝於2012年8月。路透

韓聯社9日報導，南韓合同參謀本部（合參）9日指出，中國大陸和俄羅斯共9架軍機當天上午約10時，一度進入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ），其後離開。

合參說，7架俄國軍機和2架中國軍機先後進入南韓東部和南部的防識區，停留約1小時，未進入南韓領空。韓軍在中俄軍機進入防識區前已探測到相關動向，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況。

上述中俄軍機包括轟炸機和戰鬥機，其中中方2架和俄方4架軍機正參加中俄聯合軍演。合參負責人說，俄機進入東部的鬱陵島和獨島上空防識區，中國軍機則進入南部的離於島（蘇岩礁）上空防識區，之後中俄軍機在對馬島上空會合。

南韓軍方一位負責人說，韓俄兩國海軍設有熱線，韓方致電詢問相關情況時，俄方稱正進行常規訓練，不會進入韓方領空。韓中兩軍則無熱線，韓方無法詢問中方。中方軍機進入的離於島上空，是韓中防識區重疊區域，中方飛機每年約會進入該區90至100次。

中俄軍機通常每年在朝鮮半島附近空域進行一至兩次聯演。去年11月南韓合參也曾說，11架中俄軍機在4小時內闖入南韓防空識別區，韓軍派遣戰機應對。

畫設防空識別區是為了提早識別接近本國領空的軍用航空器，與領空概念不同。國際慣例上，軍用航空器進入他國防空識別區，須事先提交飛行計畫並在進入時通報位置等資訊。

