罕曝照片！紐西蘭上月穿越台灣海峽 遭7艘中共軍艦跟監

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
紐西蘭國防軍8日在官網刊出一篇關於該艦在亞洲執行任務的圖文紀錄。圖／取自紐西蘭國防軍官網
紐西蘭國防軍8日在官網刊出一篇關於該艦在亞洲執行任務的圖文紀錄。圖／取自紐西蘭國防軍官網

紐西蘭海軍輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月初通過台灣海峽。紐西蘭軍方今表示，奧特亞羅瓦號上月穿越台灣海峽時，曾與一艘台灣軍艦相會，並罕見公開了當時情況的照片

路透報導，紐西蘭國防軍先前表示，奧特亞羅瓦號11月5日自南海經由台灣海峽航向東北亞地區，其間被7艘不同的大陸軍艦跟監，但始終保持安全且專業的距離。

紐西蘭國防軍8日在官網刊出一篇關於該艦在亞洲執行任務的圖文紀錄，其中一張照片顯示，一名紐西蘭水兵透過雙筒望遠鏡觀察遠處的一艘軍艦，但並未指明該軍艦的身分。

紐西蘭國防軍一名發言人告訴路透，照片中的軍艦是台灣軍艦「成功艦」，該艦是在「奧特亞羅瓦號」通過海峽時相遇的對象。路透指出，雖然台灣確實會監控通過海峽的外國軍艦，但公開出現台灣軍艦執行此任務的照片極為罕見。

一名不具名台灣高階安全官員表示，為理念相近國家的軍艦在通過海峽時提供「護航」是台灣標準作法，因為台方知道這類軍艦經常會遭到中國軍方騷擾或模擬攻擊，「這麼做是為了確保共軍的軍艦與軍機無法進一步騷擾他們。」

