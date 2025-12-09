快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

出遊遇日本地震怎麼辦？官方「防災APP」掌握天災警報 支援繁中、應急會話

川普特赦後 宏都拉斯檢察總長：將逮捕葉南德茲

中央社／ 德古西加巴8日綜合外電報導

宏都拉斯檢察總長賽拉亞（Johel Zelaya）今天表示，他已下令宏都拉斯當局並請求國際刑警組織，執行2023年對前總統葉南德茲的逮捕令。葉南德茲先前獲美國總統川普赦免。

美聯社報導，葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上週獲川普特赦後，已從美國聯邦監獄獲釋。他因協助運送數噸古柯鹼至美國，去年在美國聯邦法院被判處45年徒刑。

葉南德茲在2022年卸任後不久，從曾被視為美國禁毒戰爭盟友，淪為美方要求引渡的對象。之後遭現任總統、社會民主派自由重建黨（LIBRE）的卡斯楚（Xiomara Castro）拘捕並移交給美國。

賽拉亞附上一張兩年前由最高法院法官簽署的逮捕令照片，內容涉及詐欺與洗錢的指控。該逮捕令註明，一旦「被告由美國當局釋放」，就必須立即執行。

數十名宏都拉斯官員和政界人物捲入所謂的「潘朵拉案」（Pandora case），宏都拉斯檢察官指控政府資金透過一個非政府組織網絡，被轉移到各政黨，其中包括葉南德茲在2013年的總統競選活動。

葉南德茲的律師史塔比（Renato Stabile）在電子郵件中表示：「這顯然是敗選的自由重建黨政府在被趕下台之際，企圖恐嚇葉南德茲的純粹政治操作。這是可恥且絕望的政治戲碼，而這些指控毫無根據。」

在川普表明有意赦免葉南德茲後，賽拉亞曾表示，他的辦公室將必須採取行動，杜絕逍遙法外。

葉南德茲的妻子在他獲釋後表示，這位前總統為了自身安全，行蹤保密。

延伸閱讀

世界日報社論／川普治下 美國愈強大或愈脆弱

美允許輝達對中出口H200晶片 趙怡翔：掌握中

2027攻台論逼近！川習4月北京見 川普會出賣台灣嗎？

美國墨西哥水資源爭端 川普威脅加徵關稅

相關新聞

日本有三大地震危險帶 東京直下地震大敵是火災

日本東北地方8日深夜發生芮氏規模7.5強震，數十人受傷，一周內日本海溝與千島海溝有1%機率發生規模8以上巨大地震，不排除和311一樣。加上南海海槽及首都直下型地震，這是日本30年內發生巨大地震機率最高、災情會最慘重的三大地帶。日本近期將公布首都直下型地震的新版災情預測，聯合報數位版帶你了解，為何推估三分之二罹難者葬身火場，以及日政府不定期公布「被害想定」的用意。

邊境戰火再起 泰空襲柬逾40萬人撤離 川普和平協議瀕破裂

泰柬兩國連兩天發生邊境衝突，互控對方開火，泰軍8日更派戰機空襲柬埔寨，至少一名泰國軍人、四名柬埔寨平民喪生，約40萬人撤...

大選前緬軍轟炸實皆省茶館 18平民慘死

村民和緬甸獨立線上媒體昨天表示，緬甸軍方上週對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲，造成至少18名平民死亡，另有...

全民皆兵可行？國家社會沒共識，大量徵兵將致戰略錯誤

是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

澳洲禁16歲用社群 科技界憂各國跟進

科技公司擔心澳洲的社群禁令會擴張到其他國家！澳洲近日禁止16歲以下的兒少使用社群軟體，是全球首創。科技公司批評這會讓澳洲…

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅日前過世，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普丁發送唁電表達哀悼之意，並提到，馬歇各羅於近30年來為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。