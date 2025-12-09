川普特赦後 宏都拉斯檢察總長：將逮捕葉南德茲

宏都拉斯檢察總長賽拉亞（Johel Zelaya）今天表示，他已下令宏都拉斯當局並請求國際刑警組織，執行2023年對前總統葉南德茲的逮捕令。葉南德茲先前獲美國總統川普赦免。

美聯社報導，葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上週獲川普特赦後，已從美國聯邦監獄獲釋。他因協助運送數噸古柯鹼至美國，去年在美國聯邦法院被判處45年徒刑。

葉南德茲在2022年卸任後不久，從曾被視為美國禁毒戰爭盟友，淪為美方要求引渡的對象。之後遭現任總統、社會民主派自由重建黨（LIBRE）的卡斯楚（Xiomara Castro）拘捕並移交給美國。

賽拉亞附上一張兩年前由最高法院法官簽署的逮捕令照片，內容涉及詐欺與洗錢的指控。該逮捕令註明，一旦「被告由美國當局釋放」，就必須立即執行。

數十名宏都拉斯官員和政界人物捲入所謂的「潘朵拉案」（Pandora case），宏都拉斯檢察官指控政府資金透過一個非政府組織網絡，被轉移到各政黨，其中包括葉南德茲在2013年的總統競選活動。

葉南德茲的律師史塔比（Renato Stabile）在電子郵件中表示：「這顯然是敗選的自由重建黨政府在被趕下台之際，企圖恐嚇葉南德茲的純粹政治操作。這是可恥且絕望的政治戲碼，而這些指控毫無根據。」

在川普表明有意赦免葉南德茲後，賽拉亞曾表示，他的辦公室將必須採取行動，杜絕逍遙法外。

葉南德茲的妻子在他獲釋後表示，這位前總統為了自身安全，行蹤保密。